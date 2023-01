ACN a CERTFin firmano accordo per la sicurezza informatica del settore finanziario

- Advertisement -

AgenPress. In data odierna presso la sede dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN, è stato firmato un protocollo d’intesa con il CERTFin, Computer Emergency Response Team del settore Finanziario Italiano, per rafforzare la capacità di prevenzione, protezione e risposta alle minacce e agli attacchi cibernetici, sviluppando la cybersicurezza del settore finanziario italiano attraverso le leve abilitanti della cooperazione pubblico-privato.

L’accordo prevede una sempre più intensa collaborazione anche sul fronte della sensibilizzazione di utenti e imprese sui temi della cybersicurezza, attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione dedicate, e su quello dello svolgimento di esercitazioni e simulazioni, finalizzate a potenziare le capacità di prevenzione e reazione agli incidenti informatici.

Le due realtà, ACN e CERTFin, già collaborano da tempo e hanno in questa occasione inteso riaffermare l’importanza della condivisione di informazioni e dati tecnici utili alla prevenzione del crimine informatico.