Acerbo (Prc-UP): critiche Landini riguardano anche governi del PD. Sono anni che si taglia la Sanità

- Advertisement -

AgenPress. Sono d’accordo con Landini. Sono 20 anni che si taglia la sanità pubblica e che si usano le risorse pubbliche per foraggiare la sanità privata. Per amore di verità va sottolineato che questa critica riguarda anche i governi del PD e del centrosinistra.

Il de-finanziamento del sistema sanitario pubblico non è cominciato con il governo Meloni che semmai riprende la strada dei tagli già previsti dal governo Draghi. Sono stati tagliati 37miliardi di euro tra il 2010 e il 2019, quindi con la successione dei governi Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte1.

La nostra spesa è risalita con la pandemia ma il dato non è strutturale.

Tra i paesi Osce noi siamo sopra come spesa pro-capite solo a Grecia, Spagna e Portogallo. Il governo Meloni prevede di tagliare in 4 anni dell’11,4% la percentuale della spesa sanitaria sul PIL.

La grande e sacrosanta manifestazione della Cgil può aprire una stagione di lotta per salvare il servizio sanitario nazionale. Noi di Rifondazione Comunista e Unione Popolare da sempre denunciamo la gravità dell’attacco alla sanità.

Se l’astensione è così alta come ricordato da Landini è anche perchè partiti come il PD per anni hanno tagliato posti letto e aperto le porte ai privati con scelte non differenti dalla destra. Troppo comodo schierarsi per l’agenda Draghi quando si sta al governo e sfilare con la Cgil quando si finisce meritatamente all’opposizione.

Per salvare la sanità pubblica c’è bisogno di un’agenda diversa da quella neoliberista che è palesemente in contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione.

E’ quanto dichiara, in una nota, Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare.