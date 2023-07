Accordo grano. Zelensky: fare di tutto per mantenere aperto il corridoio del Mar Nero anche senza la Russia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che “tutto” deve essere fatto per garantire che il suo paese possa utilizzare il Mar Nero per esportare grano dopo che la Russia ha annunciato che si sarebbe ritirata da un accordo mediato dalle Nazioni Unite.

“Anche senza la Russia, dobbiamo fare tutto il possibile per poter utilizzare questo corridoio del Mar Nero”, ha detto secondo il suo portavoce Sergiy Nykyforov.

Zelensky ha continuato suggerendo che l’Ucraina potrebbe continuare le esportazioni di grano senza il sostegno russo.

“Non abbiamo paura. Siamo stati contattati da aziende proprietarie di navi”, ha spiegato. “Hanno detto che sono pronti a continuare le consegne di grano se l’Ucraina spedisce e la Turchia li lascia passare”.

Ritirandosi dal patto, il ministero degli Esteri russo ha affermato lunedì che il suo governo sta rimuovendo le garanzie per una navigazione sicura nel Mar Nero .

Esistono rotte alternative per le esportazioni ucraine di grano e semi oleosi su rotaia attraverso l’Europa orientale, ma non possono far fronte prontamente al volume che l’Ucraina vuole esportare.

“Ho incaricato il nostro Ministero degli Affari Esteri, dopo il segnale ufficiale della Federazione Russa, di preparare i nostri segnali ufficiali alle Nazioni Unite e alla Turchia in modo che possano rispondere a me come al Presidente dell’Ucraina che sono pronti a continuare la nostra iniziativa”, ha aggiunto Zelensky.