A Milano il premio “Mr. Big The Gentleman Awards”

AgenPress. A Milano, il 28 maggio 2023, alle ore 18.30, nella splendida cornice della Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi, si terrà il secondo appuntamento tanto atteso di “Mr.Big The Gentleman Awards“, organizzato da “Le Salon de la Mode” Musikologiamo e patrocinato dalla Regione Lombardia.

Tra i principali sostenitori dell’evento vi sono Kiton, MSC Crociere e Energy Italy.

Mediante una narrazione attuale, attraverso “Mr.Big The Gentleman”, si pone in luce la necessità di far vivere il comportamento che fa dell’uomo un “gentiluomo”, contestualizzando tale impellenza nell’ambito dell’epoca attuale, pervasa da grandi cambiamenti. Nel momento storico che stiamo vivendo, dominato da un susseguirsi di ansie quotidiane, dovute al diffondersi dilagante di notizie allarmanti per l’umanità, diventa necessità inderogabile riscoprire il perfetto “Gentiluomo”, tenendo conto del fatto che si sono persi di vista i valori che ci rendono esseri umani migliori. Riteniamo doveroso riportare in vita tali valori smarriti.

Vogliamo farlo concretamente, sia evidenziando buoni esempi, sia sensibilizzando coloro che sono portavoce della grande mission comunicativa, affinché rimarchino l’importanza di ritrovare il senso perduto della raffinatezza umana.

Il progetto nasce da un’ idea di Gabriella Chiarappa, giornalista e manager di moda, la quale dichiara: “Ho ideato tale premio perché credo nei valori umani, di cui la società di oggi è carente. Oggi più che mai, ognuno manifesta costantemente, in modo evidente, una richiesta d’aiuto. Per tale motivo ho ritenuto opportuno fare qualcosa di tangibile. Attraverso tale progetto, che non si limita alle premiazioni, si veicola un concreto messaggio di rinascita, con cui si chiede ad ognuno di ritrovare il senso smarrito della sua umanità e il rispetto per ciò che lo circonda”.

La figura del gentleman verrà descritta attraverso un viaggio nell’ambito della più raffinata sensibilità culturale e sociale, attraverso cui emerga l’arte e l’umanità di colui che mostra eleganza, riservatezza, educazione e cortesia nei confronti di chiunque.

Un appuntamento imperdibile per celebrare i meritevoli vincitori e risvegliare le coscienze.

Le categorie confermate per questa edizione sono: la cultura, lo sport, la moda, il cinema, la danza, il business e il sociale.

La cerimonia di premiazione sarà presentata da Gabriella Chiarappa e Pablo Ardizzone e, per l’occasione, l’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali parteciperà all’evento.

La giuria è composta da professionisti ed esperti del settore, appartenenti al mondo del giornalismo, del cinema e della danza: Roberta Ammendola, giornalista Rai, Presidente di giuria, Katia Noventa, giornalista e conduttrice televisiva, Pino Ammendola, attore e regista, Biagio Maimone, giornalista e comunicatore, Giuseppe Picone, Etoile internazionale, Camilla Nata, giornalista Rai.

Un premio speciale verrà consegnato alla Redazione di “Striscia la Notizia” “per essere veicolo di rilevanti contenuti sociali, di alto valore civico, tesi a dare risposte concrete alle molteplici esigenze dei cittadini”.

Presenzieranno: Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Antonio De Matteis, Ceo Kiton, Presidente Pitti Uomo, Giorgio Pasotti, attore e regista, Paolo Liguori, Direttore editoriale Tgcom24 , Gianmarco Negri, Sindaco di Tromello (PV), Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Leonardo Massa, Country manager MSC Crociere, Fabio Mancini, Top Model – Ambasciatore dei giovani, Guillermo Mariotto, stilista e personaggio televisivo, Amaurys Perez, campione pallanuoto, Giampiero Leo, Vice Presidente del Comitato Regionale dei diritti umani.

Nel corso dell’evento vi saranno volti noti del giornalismo e dello spettacolo tra cui: Cinzia Malvini, giornalista di costume e moda, la dott.ssa Candida Morvillo, giornalista e scrittrice, la raffinata jazz singer argentina “international special guest ” Karen Souza, il coro Gospel, Nicoletta Manni, prima ballerina alla Scala, Valeria Graci, comica e attrice, Rosalia Porcaro, attrice e comica, Italia Vogna Voce, bossa nova, Rajae Bezzaz, personaggio televisivo e attrice, Alberto Pauletto, le sonorità ipnotiche del Theremin e tanti altri.