89ª Assemblea Generale dell’AVIS. Mattarella: “I donatori contribuiscono a salvare centinaia di migliaia di vite”

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Gianpietro Briola, Presidente Nazionale dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS, il seguente messaggio:

«Rivolgo un cordiale saluto a tutti i partecipanti all’89ª Assemblea Generale dell’AVIS.

Mossi da generosità disinteressata, i donatori, ogni anno, contribuiscono a salvare centinaia di migliaia di vite.

Tema di questa edizione è l’impegno comune per mantenere la raccolta di sangue a livelli che consentano al nostro Paese di raggiungere l’obiettivo dell’autosufficienza, soprattutto per quanto riguarda il plasma, per cui spesso occorre rivolgersi all’estero.

Donare il sangue con regolarità è l’unico modo per sviluppare un sistema trasfusionale sicuro e sostenibile che sia di supporto nell’assicurare cure tempestive per la sopravvivenza di molti malati.

Il gesto di ogni singolo donatore concorre alla costruzione di una comunità coesa e generosa, improntata a un modello di solidarietà, costituzionalmente riconosciuto e impresso nell’identità di ciascun italiano.

Nell’esprimere l’apprezzamento della Repubblica per la benemerita attività dell’Associazione, auguro buon lavoro».