41 bis. Manifestazioni pro Cospito a Roma e Milano. Scontri con la polizia

- Advertisement -

AgenPress. Sale la tensione per le manifestazioni, pro Cospito degli anarchici, previste anche nei prossimi giorni. A Roma Alcuni manifestanti sono stati fermati dalla polizia durante il corteo. Sulla via Prenestina, hanno tentato di costruire delle barricate e hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie verso le forze dell’ordine. Questi ultimi sono stati portati in Questura dopo i disordini per essere identificati.

A Milano un gruppo di manifestanti si è radunato davanti al carcere di Opera in solidarietà ad Alfredo Cospito. Sono stati accesi alcuni fumogeni e srotolati striscioni. Il gruppo di manifestanti si è poi avvicinato alla recinzione di sicurezza del penitenziario e ha lanciato all’interno fumogeni e sassi. Sono poi partiti insulti e sputi verso le forze di polizia.