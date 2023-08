4° europeo di baseball under 23: l’Italia debutta alle 10 contro la Francia

- Advertisement -

AgenPress. L’attesa sta per concludersi: martedì mattina alle 10, al Diving Ducks di Wiener Neustadt, in Austria, scatta il 4° campionato europeo di baseball U23, con l’Italia impegnata contro la Francia. I ragazzi allenati dal manager Alberto D’Auria si presentano al via per migliorare il terzo posto di due anni fa in Veneto, maturato a causa della sconfitta di misura (1-0) contro la Germania in semifinale. Un ko che brucia ancora e che gli azzurri cercheranno di vendicare: «Il riscatto con i tedeschi è sicuramente nei nostri pensieri ed è sicuramente meglio affrontarli nel girone eliminatorio che in semifinale– dice D’Auria – Prima dobbiamo però pensare alla Francia; sarà un buon test, che affronteremo in un orario inusuale. Occhio anche al Belgio».

La nazionale italiana si presenta a questa rassegna continentale, che promuoverà le finaliste al Mondiale 2024, con nove lanciatori e undici position players, dopo essere stata costretta a rinunciare a tre pitcher infortunati. «Speriamo di fatto una buona squadra – prosegue D’Auria – abbiamo un mix tra qualche veterano e ragazzi giovani; un gruppo molto veloce e non avendo giocatori di potenza sfrutteremo l’aggressività. Sono contento dei ragazzi a nostra disposizione».

Lo staff tecnico sta valutando la formazione iniziale per il match con i francesi, anche se non dovrebbe discostarsi da quello che ha effettuato l’amichevole con una selezione del Friuli Venezia Giulia. Lanciatore partente sarà uno dei reduci della spedizione 2021, Mattia Sireus del Big Mat Bsc Grosseto, classe 2002, con un record di 6-3, 3.77 in campionato.

La competizione si svolgerà anche sul Blue Bats di Schwechat, una cittadina nelle vicinanze di Vienna, che ospiterà il duello di mercoledì tra Battioni e compagni e il Belgio. Il programma prevede per venerdì la disputa delle semifinali e sabato, alle 14,30 e alle 19, le finali per le medaglie. Gli avversari più pericolosi per gli azzurri sembrano essere, oltre alla Germania, Repubblica Ceca e Olanda, che hanno allestito ottimi roster e che si affronteranno nel girone A.

Lunedì, dopo l’ultimo allenamento, la delegazione italiana sarà ricevuta alle 14 presso l’Ambasciata Italiana di Vienna, a Palazzo Metternich, dall’ambasciatore Stefano Beltrame, mentre alle 19 a Wiener Neustadt è in programma la cerimonia inaugurale.

Il programma della prima giornata. Gir. B (Wiener Neustadt): ore 10 Italia-Francia, 14.30 Germania-Belgio. Gir. A (Schwechat): ore 16 Gran Bretagna-Rep. Ceca, 19.30 Olanda-Austria. Diretta streaming sul canale YouTube della Wbsc Europe.

L’albo d’oro: 2017 Olanda, 2019 Rep. Ceca, 2021 Olanda.

Nella foto: Mattia Sireus, il lanciatore partente contro la Francia (Photo Bass)