L’ANPDI di Caserta nomina il Ten. Col. Gianfranco Paglia presidente onorario

AgenPress. “La designazione a presidente onorario dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sez. Caserta mi riempie di orgoglio ed è uno sprone per cercare di diffondere i Valori che legano i paracadutisti di ieri con quelli di oggi. E’ bello ed importante trasmettere, in una società che muta e si evolve velocemente, che i nostri Valori sono sempre gli stessi.

Si crea una sorta di cerniera cementificata, un secondo DNA, che nessun fattore esterno riuscirà a modificare. Lo spirito di corpo, di fratellanza è quello che unisce le generazioni e con questa nomina sarà mio preciso impegno fare in modo che si conosca sempre più e si possano apprezzare le storie di coloro che hanno contribuito a rendere grande la nostra Nazione.”

Lo ha dichiarato il Ten. Col. Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare durante il suo intervento per il riconoscimento dell’incarico avvenuto questa mattina nella suggestiva cornice dell’Eremo di San Vitaliano in Casola, in cui insiste il Luogo in Memoria di tutti i Caduti Militari e Civili nelle missioni internazionale di pace.

L’ ANPD’I sez. Caserta attraverso il presidente Filippo De Gennaro con questa nomina ha voluto ancor di più sottolineare che: “il nostro sodalizio si distingue e si caratterizza per profondi sentimenti di attaccamento al Paese, alle Istituzioni, ai valori militari dell’Esercito e delle FF.AA. a cui appartiene come Associazione d’Arma.

Quest’anno abbiamo voluto rinnovare la tradizione scegliendo per tale incarico una eccellenza del paracadutismo militare, figlio migliore della nostra terra, Soldato di eccezionali virtù umane e militari.”