25 Aprile. Giorgia Meloni si recherà all’Altare della Patria. Fdi, è festa di tutti, festa di libertà e democrazia

AgenPress – Giorgia Meloni si recherà alle 9 all’Altare della Patria, per la partecipazione “alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte del Capo dello Stato”.

Dentro FdI, però, è diffusa la convinzione che all’ultimo momento la premier possa optare anche per una dichiarazione ufficiale o una visita in un altro luogo simbolico. Chi ha ascoltato i ragionamenti della premier in questi giorni assicura che per Meloni il 25 aprile è una festa della Costituzione e che quindi debba essere celebrata prima di tutti dal presidente della Repubblica. Per la premier, secondo quanto viene riferito, deve essere una festa di tutti, una festa di libertà e democrazia, che negli anni, dal suo punto di vista, sono stati troppo spesso definiti valori della sinistra. E non è giusto, è ancora il pensiero della leader di FdI secondo le stesse fonti, che questo sia un giorno divisivo.