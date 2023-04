- Advertisement -

“The Times They Are a-Changin’ Nuovi partenariati strategici nell’Indo-Pacifico e nuove mosse all’interno dei vecchi partenariati” è il tema del 24° forum del The Washington Brief che si terrà martedì 4 aprile 2023 alle 20.00 ora italiana, in diretta streaming.

AgenPress. Organizzato da “The Washington Times Foundation”, interverranno all’incontro il Professor Dennis Wilder, già direttore senior e analista NSC; l’Ambasciatore Joseph DeTrani, già Inviato speciale per i negoziati con la Corea del Nord; il Professor Alexandre Mansourov, del Center for Security Studies, Georgetown University; e il Dottor Michael Jenkins, Presidente The Washington Times Foundation.

Il forum prenderà in esame le dinamiche di potere in gioco nell’Indo-Pacifico e in particolare i vertici bilaterali di questa primavera. Il Presidente cinese Xi Jinping ha diviso il pane con Vladimir Putin a Mosca, mentre il Primo Ministro giapponese Kishida visitava il Presidente Zelenskyy a Kiev. Stiamo assistendo a un cambiamento di rotta nell’atteggiamento del Giappone nei confronti delle forze armate e della difesa. La Corea del Sud sta parlando con la Cina in modo più duro del solito. Xi potrebbe fare una zoom con Zelensky e il Presidente Biden. Il Presidente sudcoreano Yoon si recherà in visita ufficiale di Stato negli Stati Uniti questo mese. Per completare la tempesta perfetta anche il Presidente di Taiwan Tsai Ing-wen visiterà gli Stati Uniti.

Questi argomenti saranno affrontati da Dennis Wilder e dal gruppo di esperti in un confronto sulle diverse strategie che si fronteggiano nell’Indo-Pacifico.

The Washington Brief è un forum che prende in esame i rischi e le opportunità riguardanti la questione della Penisola coreana. Lo scopo è di favorire la pacifica riunificazione delle due Coree attraverso il contributo e la collaborazione di esperti e di studiosi tra i più qualificati e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica internazionale.

Registrazione: https://washingtonbrief.org/register