21 giugno. A Yulin il brutale massacro di migliaia di cani e gatti. 80% residenti non si oppone al divieto del consumo della loro carne

- Advertisement -

AgenPress – Il 21 giugno inizia il famigerato festival cinese della carne di cane e gatto di Yulin. Ogni anno, migliaia di animali domestici rubati o randagi vengono stipati in piccole e dolorose gabbie metalliche. Tremando di paura. Intrappolati e sofferenti per giorni nell’implacabile calura estiva sul retro di un sudicio camion da trasporto. Coloro che sopravvivranno al viaggio saranno brutalmente macellati per fornire la loro carne per questo crudele “festival”. Molti muoiono per malattie, disidratazione, soffocamento o colpi di calore molto prima ancora di raggiungere i macelli ed i mercati, la loro ultima e triste destinazione dove verranno picchiati a morte con pali di metallo.

Un nuovo sondaggio mostra che solo una piccola percentuale dei residenti di Yulin (19,3%) si oppone un divieto del commercio brutale, mentre il 70% afferma che un divieto non avrebbe alcun impatto significativo sulle loro vite. Un numero significativamente maggiore di intervistati (81%) non ha espresso obiezioni al divieto quando è stato chiesto se Yulin dovrebbe seguire le orme delle città della Cina continentale come Shenzhen che hanno implementato un divieto di carne di cane e gatto nel 2020.

Il sondaggio condotto dalla società di sondaggi cinese Suzhou Zhongyan Science and Technology Inc è stato commissionato da Vshine, il gruppo partner cinese di Humane Society International che si batte a livello globale per porre fine al commercio di carne di cane in Asia. HSI e Vshine sperano che i risultati del sondaggio dimostrino al governo di Yulin che c’è un ampio sostegno per intraprendere azioni di contrasto per eliminare il commercio di carne di cane e gatto, che è ampiamente sostenuto da una piccola ma esplicita minoranza di commercianti di carne di cane.

Nonostante la reputazione di Yulin di essere un hotspot di carne di cane e gatto, i risultati del sondaggio rivelano che la maggior parte dei residenti di Yulin (73%) consuma carne di cane o gatto solo molto occasionalmente e il 18% dei residenti non la consuma mai.

Riepilogo dei risultati del sondaggio:

La maggior parte dei residenti di Yulin (73%) mangia solo occasionalmente carne di cane o gatto (una o più volte l’anno). Relativamente poche persone (24%) lo mangiano regolarmente (almeno una volta alla settimana o al mese).

Il 18% dei residenti di Yulin non mangia né carne di cane né di gatto.

Un numero significativamente maggiore di intervistati (81%) non ha espresso obiezioni al divieto a Yulin del commercio di carne di cane e gatto (il 16,3% è d’accordo con il divieto, il 22,3% non si oppone al divieto, il 42,1% non ha alcuna opinione sul divieto ), rispetto a coloro che si oppongono a un divieto commerciale (19,3%).

Solo il 19,3% dei residenti di Yulin non è d’accordo con il divieto di vendita di carne di cane e gatto.

Il 70,3% dei residenti afferma che un divieto di Yulin sul commercio di carne di cane/gatto non avrebbe alcun impatto (17,3%) o nessun impatto significativo (53%) sulla vita di loro o delle loro famiglie.

Solo il 21,3% ha affermato che un divieto avrebbe un impatto negativo.

Il 67% di chi mangia carne di cane, la consuma in ristoranti o luoghi diversi dalla casa, a conferma che la carne di cane non è un alimento casalingo.

Il dottor Peter Li, specialista in politica cinese per Humane Society International, che sostiene la cura dei cani salvati dal commercio di carne in Cina, ha dichiarato: “Il brutale massacro di cani e gatti a Yulin è eticamente indifendibile ed è fonte di discordia significativa a livello nazionale. I risultati di questi sondaggi mostrano che la maggior parte delle persone a Yulin non si oppone all’azione del governo per eliminare il commercio di carne di cani e gatti o ritiene che tale azione avrebbe un impatto significativo sulle loro vite. Ci auguriamo che le autorità di Yulin si sentano incoraggiate da questo sondaggio a utilizzare le leggi esistenti per reprimere il festival della carne di cane di Yulin, in linea con le azioni di città come Shenzhen e Zhuhai che hanno vietato il commercio di carne di cane e gatto e in conformità con la politica nazionale che non riconosce cani e gatti come animali destinati al consumo umano.

Per troppo tempo, Yulin è stata tenuta in ostaggio da una piccola ma rumorosa minoranza di commercianti di carne di cani e gatti che chiaramente non rappresentano la maggioranza dei residenti di Yulin. Gli hotspot che mangiano cani e gatti nel sud della Cina non solo causano sofferenza a decine di milioni di cani e gatti, ma mettono anche a repentaglio gli sforzi cinesi di controllo della rabbia consentendo il movimento di massa in tutto il paese di cani e gatti con malattie sconosciute e stato di vaccinazione. È ora di porre fine a questa miseria”.

Migliaia di cani e gatti vengono brutalmente macellati per il consumo umano a Yulin per il solstizio d’estate, ma questo rappresenta solo una frazione del commercio annuale in tutta la Cina. La maggior parte di questi animali sono animali domestici rubati e randagi presi dalle strade. Nel corso degli anni, le autorità di Yulin hanno tentato diverse repressioni al commercio, compresi blocchi stradali per impedire ai camion di entrare in città pieni di cani e gatti vivi. Nel 2020 le due principali città di Shenzhen e Zhuhai hanno introdotto divieti sul consumo di carne di cane e gatto, e il Ministero cinese dell’agricoltura e degli affari rurali ha dichiarato ufficialmente che i cani sono animali da compagnia e non “bestiame” da mangiare. Nonostante questi progressi, le autorità di Yulin non hanno attuato misure rigorose per vietare il commercio,

Fatto veloce:

Il cosiddetto Lychee and Dog Meat Festival di Yulin non è un evento tradizionale. È stato lanciato nel 2010 dai commercianti di carne di cane nel tentativo di incoraggiare il consumo di carne di cane e aumentare le vendite. Prima del 2010, Yulin non aveva precedenti di vendita commerciale di carne di cane o gatto.

Un sondaggio del 2016 ha mostrato che il 69,5% delle persone in tutta la Cina non ha mai mangiato carne di cane.

L’estate vede anche un aumento del consumo di carne di cane in Corea del Sud, dove la zuppa di carne di cane o “bosintang” viene spesso mangiata dai cittadini più anziani per combattere il caldo. I sondaggi di opinione mostrano che la maggior parte dei sudcoreani (87,5%) non consuma carne di cane o non ha intenzione di farlo in futuro. Sia il presidente Yoon Suk-yeol che la first lady Kim Keon-hee hanno espresso sostegno per la fine della pratica.

La carne di cane è vietata a Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Singapore e Filippine, così come nelle città di Shenzhen e Zhuhai nella Cina continentale, nella provincia di Siem Reap in Cambogia e in 21 città e reggenze in Indonesia. Si stima che circa 30 milioni di cani all’anno vengano ancora uccisi per la carne in tutta l’Asia.