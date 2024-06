Zambia: a rischio 52 mila bambini sotto i 5 anni a causa della malnutrizione

AgenPress. Si prevede che quasi 52.000 bambini al di sotto dei cinque anni negli 84 distretti dello Zambia colpiti dalla siccità cadranno in una grave forma di malnutrizione acuta – la forma più letale di malnutrizione – entro i prossimi 12 mesi se non verranno messe in atto misure preventive urgenti. Altri 276.000 bambini sotto i cinque anni saranno colpiti da malnutrizione acuta moderata.

I dati, ricavati da una recente indagine SMART commissionata dalla Commissione nazionale per l’alimentazione e la nutrizione e sostenuta dall’UNICEF, giungono mentre lo Zambia è alle prese con una prolungata siccità. I bambini delle province occidentali, meridionali, centrali e nord-occidentali – 4 delle 10 regioni dello Zambia – sono a rischio particolarmente elevato di malnutrizione, poiché molte famiglie devono già affrontare la fame e non sono in grado di mettere in tavola cibo nutriente.

“Siamo a un punto critico. I risultati di questa indagine SMART evidenziano l’immediata necessità di misure preventive per evitare una grave crisi di malnutrizione”, ha dichiarato la Direttrice esecutiva della Commissione nazionale per l’alimentazione e la nutrizione, dott.ssa Mutanga Mapani “I dati mostrano chiaramente che, senza un intervento tempestivo, potremmo assistere a un aumento significativo dei tassi di malnutrizione, in particolare tra i bambini sotto i cinque anni e le donne in gravidanza e che allattano”.

Secondo i risultati, oltre la metà delle famiglie in cinque delle sei province prese in esame soffre di fame moderata o grave. La Provincia Occidentale è la più colpita, con oltre l’88% delle famiglie che soffrono la fame e quasi la metà che si trovano ad affrontare la fame acuta, mettendo i bambini a rischio di malnutrizione e malattie.

L’indagine SMART fa eco ai risultati di un recente rapporto dell’UNICEF intitolato Child Food Poverty: Nutrition Deprivation in Early Childhood, che ha rilevato che il 24% dei bambini di età inferiore ai cinque anni in Zambia si trova in condizioni di grave povertà alimentare, il che significa che viene nutrito con due o meno gruppi di alimenti al giorno. I bambini che consumano diete così povere corrono un rischio fino al 50% maggiore di malnutrizione acuta, che potrebbe essere accelerato dalle gravi condizioni di siccità del Paese.

“I bambini che soffrono di malnutrizione hanno 10 volte più probabilità di morire rispetto ai bambini ben nutriti. Se non agiamo subito, potrebbero esserci effetti devastanti e duraturi sulla salute, la nutrizione e lo sviluppo della popolazione più giovane e più vulnerabile dello Zambia”, ha dichiarato il Direttore della Comunicazione globale e dell’advocacy dell’UNICEF Naysan Sahba. “Dobbiamo ampliare con urgenza l’accesso a cibo nutriente e diversificato, ai servizi sanitari, all’acqua, all’igiene e ai servizi igienici per evitare una crisi incombente”.

L’indagine SMART, condotta in 6 province su 10 nel maggio 2024 durante la stagione del raccolto, ha rilevato che i tassi di malnutrizione acuta sono relativamente bassi, inferiori al 5%. Tuttavia, il tasso nella Provincia meridionale è del 6,2%, più del doppio rispetto alla siccità del 2019/2020. I tassi di malnutrizione acuta potrebbero aumentare durante la stagione di magra 2024/2025, quando l’accesso al cibo sarà ancora più limitato.

Secondo l’indagine, anche le donne in gravidanza e in allattamento sono a rischio di malnutrizione acuta. Nel corso del prossimo anno, si stima che quasi 112.000 donne soffriranno di malnutrizione acuta, di cui quasi 13.000 della forma più grave. Anche i bassi tassi di allattamento sono motivo di preoccupazione. Sebbene l’allattamento esclusivo nei primi sei mesi di vita aiuti a proteggere i bambini dalle malattie, i tassi sono preoccupantemente bassi in molte province, soprattutto nelle zone urbane di Lusaka.

L’indagine ha anche rivelato notevoli lacune nelle strutture di base per l’acqua, l’igiene e i servizi igienici, aumentando i rischi per la salute dei bambini malnutriti e delle madri in gravidanza e che allattano, il cui sistema immunitario indebolito fatica a combattere le malattie trasmesse dall’acqua. Ad esempio, oltre il 60% delle persone nelle province centrali e occidentali e un quarto delle famiglie urbane di Lusaka non hanno un accesso affidabile all’acqua potabile. La scarsità di stazioni per il lavaggio delle mani e di strutture igienico-sanitarie migliorate aggrava il problema. I risultati indicano già tendenze preoccupanti per la salute dei bambini, con una diarrea diffusa che ne colpisce fino al 33% in alcune aree.

La gestione tempestiva della malnutrizione acuta moderata è fondamentale per prevenire una rapida transizione verso quella grave. Per evitare una crisi nutrizionale, l’UNICEF e i suoi partner invitano ad agire immediatamente per: