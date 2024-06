AgenPress – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha detto al nuovo capo della guardia di stato ucraina di ripulire le fila dalle persone che lo screditavano dopo che due dei suoi ufficiali erano stati accusati di complotto per assassinare alti funzionari.

Il servizio di sicurezza statale (SBU) ha dichiarato il mese scorso di aver catturato due colonnelli del servizio di guardia accusati di aver collaborato con la Russia per complottare l’assassinio di Zelensky e di altri funzionari, tra cui il capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov . Il servizio di guardia fornisce sicurezza a vari funzionari governativi.

L’omicidio di Zelenskiy era inteso come un “regalo” per Vladimir Putin, il presidente russo, che si è insediato al Cremlino il mese scorso per la quinta volta, ha detto la SBU .

Lunedì, presentando il colonnello Oleksiy Morozov allo staff, Zelensky ha affermato che il suo obiettivo principale è garantire che solo coloro che vedono il proprio futuro legato all’Ucraina entrino nell’agenzia.

“E, naturalmente, l’agenzia deve essere scagionata da chiunque non scelga l’Ucraina per sé o screditi il ​​servizio della guardia statale”, ha scritto su Telegram.

Zelensky ha licenziato il predecessore di Morozov, Serhiy Rud , a maggio, due giorni dopo che la SBU aveva arrestato dipendenti dell’agenzia che, a suo dire, lavoravano per il servizio di sicurezza federale russo e aveva fatto trapelare informazioni riservate.