Schillaci: togliere ai medici la paura di conseguenze penali

AgenPress. "Dobbiamo togliere ai medici la paura di conseguenze penali". Lo ha detto il Ministro della Salute Orazio Schillaci durante la XXIII edizione di Salute Direzione Nord a Milano.

Il ministro ha sottolineato che la maggior parte delle cause che vedi coinvolti i sanitari poi alla fine “si risolve in nulla” anche se comunque “impatta” sul loro lavoro quotidiano. Per questo andrebbe rivisto il concetto di responsabilità professionale dei medici. Più in generale Schillaci ha parlato delle campagne di prevenzione del ministero per quanto riguarda il caldo estivo e le donazioni di sangue. Nel primo caso l’obiettivo è quello di “ridurre, anche quest’anno, la mortalità delle persone over 65″. Le regole, specie per le fasce più fragili sono sempre le stesse, anche se possono sembrare banali: “Bere molto e non uscire nelle ore più calde per evitare colpi di calore e disidratazione”.

Per quanto riguarda, invece, le donazioni di sangue, Schillaci ha aggiunto: “Dobbiamo evitare che ci siano carenze di sangue, come abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo avviato una nuova campagna di donazione e ci rivolgiamo anche ai giovani – ha concluso – perché abbiamo bisogno di un ricambio generazionale e per questo stiamo lavorando anche con la Crui”.