Autonomia differenziata. Capone (UGL): “Mantenere livello essenziale delle prestazioni”

AgenPress. “Il nostro Paese è fatto di tantissime specificità territoriali e le 21 Regioni su queste caratteristiche locali hanno costruito, ottenuto e realizzato nel tempo delle “eccellenze” che, se messe a fattore comune, non risulteranno un rischio per la coesione sociale delle comunità locali. Lo Stato, naturalmente, deve garantire il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni e deve conservare la possibilità di intervenire in maniera solidale come è sempre stato e come sempre dovrà essere. Pertanto, come UGL riteniamo ci sia la possibilità di realizzare il vero senso della Legge per l’autonomia differenziata, nel segno della solidarietà e della efficienza”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, intervenuto a ‘Coffee Break’, programma su La7 condotto da Andrea Pancani.

Capone ha poi aggiunto un passaggio sulle morti sul lavoro, affermando che: “Questo fenomeno ci deve indignare, soprattutto ci deve costringere a intervenire responsabilizzando maggiormente tutti gli attori coinvolti a partire dagli imprenditori per finire ai lavoratori con una maggiore formazione e più controlli sui luoghi di lavoro. Non è più possibile far finta di nulla, è ormai un allarme sociale a cui dobbiamo dire basta”.