Washington Post. Aumentano le forniture di munizioni dalla Corea del Nord alla Russia

AgenPress – Nuovi dati sul commercio interno russo ottenuti dal Washington Post mostrano che la Russia potrebbe aver ricevuto 1,6 milioni di proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord nel corso di sei mesi.

I dati mostrano che la Russia ha spostato 74.000 tonnellate di esplosivo da due porti situati nell’estremo oriente del paese verso altre parti del paese, principalmente vicino al confine con l’Ucraina, secondo un articolo pubblicato il 22 giugno dal Washington Post. I dati vanno dall’agosto 2023 al gennaio 2024 e il peso corrisponde a 1,6 milioni di proiettili del tipo attualmente utilizzato dalla Russia nella guerra contro l’Ucraina.

Le informazioni sono state fornite al Washington Post dal Centro no-profit per la sicurezza globale per gli studi avanzati sulla difesa (C4ADS). L’analisi dei movimenti delle spedizioni russe durante questo periodo suggerisce che la probabile origine delle spedizioni sia la Corea del Nord.

La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato le loro relazioni nel corso della guerra. Il 19 giugno, i due hanno firmato un accordo di mutua difesa durante la prima visita dopo decenni del presidente russo Vladimir Putin in Corea del Nord.

Il patto prevede che “nel caso in cui una delle due parti venga messa in stato di guerra a causa di un’invasione armata da parte di un singolo Stato o di più Stati, l’altra parte fornirà assistenza militare e di altro tipo con tutti i mezzi in suo possesso senza ritardo.”

L’accordo riguarda anche il commercio, gli investimenti, la cooperazione politica e di sicurezza.

In risposta all’annuncio, la Corea del Sud ha affermato che riconsidererà la fornitura di armi all’Ucraina.

La Corea del Nord si sta configurando come il principale fornitore di armi della Russia da un po’ di tempo, mentre il paese si trova ad affrontare la riduzione delle scorte militari e della capacità produttiva, contemporaneamente ostacolate dalle sanzioni occidentali.