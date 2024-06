Ucraina. Zelensky: questa settimana altri 6 partecipanti si sono uniti al comunicato del vertice di pace

AgenPress – “Questa settimana, altri 6 partecipanti si sono uniti al Comunicato del Vertice per la Pace. E il nostro team sta lavorando per ottenere più firme. Per noi è importante che ogni parte del mondo, ogni Paese e ogni leader che rispetti il ​​diritto internazionale possano dimostrare il proprio valore nel portare la pace più vicino e nel ripristinare la piena efficacia degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Il primo vertice per la pace ha dimostrato che è possibile ripristinare tutti gli aspetti della sicurezza e la vera pace. Ma questo richiede l’unità del mondo. Stiamo lavorando per tale unità. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando!”.

È quanto afferma il post del presidente Volodymyr Zelenskyj sui social media.

Il vertice inaugurale della pace ha dimostrato che è possibile ripristinare tutti gli aspetti della sicurezza e della vera pace. Ha sottolineato che ciò richiede l’unità globale. Il presidente ha assicurato che il suo governo ucraino sta lavorando per raggiungere tale unità. Ha anche espresso la sua gratitudine a tutti coloro che aiutano la nazione a questo scopo.

Alcuni paesi che hanno partecipato ma erano assenti dall’elenco dei firmatari includevano India, Arabia Saudita, Indonesia, Colombia, Sud Africa, Tailandia, Messico ed Emirati Arabi Uniti. Russia e Cina non hanno partecipato.

Il 22 giugno Zelensky ha annunciato che Barbados e Isole Marshall avevano firmato il comunicato congiunto dopo il vertice.

Kiev prevede di organizzare il secondo vertice mondiale sulla pace entro la fine del 2024.