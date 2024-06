AgenPress. Non c’è ancora l’identificazione ufficiale, ma è praticamente certo che si tratta di quello di Cristian Molnar il corpo del terzo giovane che ancora era disperso.

Come riferiscono i Vigili del Fuoco il corpo del ragazzo era in un luogo non lontano dai punti in cui erano state trovate le due amiche. Sicuramente il calo del livello dell’acqua ha facilitato il ritrovamento.