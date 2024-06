Ministro difesa israeliano Gallant negli Usa, per incontri che sono “fondamentali per il futuro della guerra”

AgenPress – Il ministro della Difesa Yoav Gallant si è recato domenica a Washington, DC, per una visita il cui obiettivo principale è convincere gli Stati Uniti a sbloccare una spedizione di bombe pesanti che avevano trattenuto da Israele.

Nelle osservazioni fatte prima della partenza, Gallant ha sottolineato l’importanza delle relazioni di Israele con gli Stati Uniti e ha sottolineato il significato della sua visita.

“Gli incontri con gli alti funzionari governativi sono fondamentali per il futuro della guerra”, ha detto. “Durante questi incontri, ho intenzione di discutere gli sviluppi [sui fronti meridionale e settentrionale], a Gaza e in Libano”.

“Siamo preparati per qualsiasi azione che potrebbe essere necessaria a Gaza, in Libano e in altre aree”.

“La transizione alla ‘Fase 3’ a Gaza è di grande importanza. Discuterò di questa transizione con i funzionari statunitensi, spiegando come potrebbe consentire che si verifichino ulteriori cose, e so che raggiungeremo una stretta cooperazione con gli Stati Uniti anche su questo tema”.

Il viaggio avviene nel mezzo di un diverbio pubblico tra l’amministrazione del presidente americano Joe Biden e il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, che martedì ha rilasciato una dichiarazione video in cui attacca gli Stati Uniti per il loro “inconcepibile” blocco delle armi, sostenendo che anche altre spedizioni di armi sono state trattenute.

