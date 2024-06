Migliaia di combattenti filo-iraniani offrono aiuto a Hezbollah contro Israele

AgenPress. Migliaia di combattenti di vari gruppi militanti filo-iraniani provenienti da Iraq, Siria, Yemen e altri paesi del Medio Oriente sono pronti aa andare in Libano per combattere a fianco del movimento Hezbollah contro Israele, qualora l’attuale conflitto transfrontaliero nel nord di Israele sfociasse in una guerra.

Le tensioni tra Israele e Hezbollah sono aumentate in modo significativo nelle ultime settimane e il ministro della Difesa israeliano Galant è volato negli Stati Uniti e discuterà di questo conflitto a Washington.

“Siamo pronti per ogni azione necessaria a Gaza, in Libano e in altre zone” – ha dichiarato Galant -. L’obiettivo del viaggio di Galant è convincere il governo degli Stati Uniti a sbloccare la fornitura di bombe pesanti, che Washington ha sospeso in connessione con l’operazione di terra su larga scala dell’esercito israeliano nel sud della Striscia di Gaza, a Rafah.