La Russia accusa gli Stati Uniti per l’attacco missilistico alla Crimea. Putin in contatto con il governo

AgenPress – La Russia domenica ha affermato che gli Stati Uniti sono responsabili di un attacco missilistico ucraino sulla Crimea la penisola annessa da Mosca 10 anni fa, sono state rese note dal canale Telegram Crimean Wind, mentre il governatore Mikhail Razvozhaev ha dichiarato che cinque civili sono rimasti uccisi, cui tre bambini, mentre altri cinque bambini sono in terapia intensiva. Lo afferma il governatore della città Mikhail Razvozzhayev, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. A causa dell’attacco “sono rimaste ferite 124 persone: di queste, tre bambini e due adulti sono poi morti. Inoltre, cinque bambini sono in terapia intensiva”.

Tra i cinque morti c’è anche la figlia di Oleg Averyanov, il vicesindaco della città portuale di Magadan. Lo rende noto Interfax che cita il sindaco di Magadan, Yury Grishan. “Ci sono bambini tra le vittime, tra cui Sofia, 9 anni, la figlia del vicesindaco di Magadan. La bambina era in vacanza a Sebastopoli con i genitori”, scrive Grishan su Telegram, porgendo le sue condoglianze. I morti a causa dell’attacco sono 5, tra cui tre bambini. Secondo il ministero della Sanità russo, 124 persone, tra cui 27 bambini, hanno riportato ferite e lesioni di vario grado.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che Washington e Kiev sono “responsabili di un attacco missilistico deliberato contro residenti pacifici”, che hanno utilizzato missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti.

La città portuale del Mar Nero e base navale sulla penisola di Crimea è stata annessa alla Russia nel 2014, ma è ancora riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Ucraina.

Razvozhayev ha detto che l’attacco ha colpito Uchkuyevka, una zona con spiagge sabbiose e alberghi.

Il comitato investigativo russo, che indaga sui crimini più gravi, ha affermato che sta aprendo un’indagine su “un atto terroristico”.

Il governatore ha detto che l’Ucraina ha lanciato cinque missili che le difese aeree russe hanno intercettato sul mare, ma i frammenti sono caduti sulla costa e le schegge hanno ferito le persone.

Razvozhayev ha detto che frammenti di missili hanno colpito le spiagge nel nord della città e hanno dato fuoco ad una casa e ad un bosco.

Una dichiarazione del ministero della Difesa russo afferma che l’Ucraina ha commesso un “attacco terroristico contro le infrastrutture civili di Sebastopoli con missili tattici ATACMS forniti dagli Stati Uniti carichi di testate a grappolo”.

Il ministero ha detto che quattro missili sono stati abbattuti e un quinto ha cambiato traiettoria dopo essere stato intercettato “con la testata che esplodeva in aria sopra la città”.

Ha aggiunto che “tutte le missioni di volo per l’ATACMS statunitense sono inserite da specialisti statunitensi sulla base dei dati di ricognizione satellitare degli Stati Uniti”.

“Tali azioni non rimarranno senza risposta”, ha avvertito il ministero.

L’esercito ucraino non ha commentato l’attacco, avvenuto il giorno dopo che un bombardamento russo sulla città di Kharkiv aveva colpito un condominio, uccidendo due persone e ferendone più di 50.

Vladimir Putin è in contatto con il governo e i militari della Crimea, rende noto il suo portavoce, Dmitry Peskov. “Il presidente è in contatto con l’amministrazione e il servizio sanitario. Il compito principale ora è quello di offrire tutta l’assistenza necessaria ai feriti. Il presidente è anche in contatto con i militari”.

Secondo il ministero della Difesa russo, Kiev ha lanciato un ‘attacco terroristico’ alle infrastrutture civili di Sebastopoli con l’uso di missili tattici Atacms che trasportavano munizioni a grappolo. Quattro missili sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea russi, mentre un altro è esploso sopra la città. Intanto, il governatore Mikhail Razvozzhayev ha proclamato un giorno di lutto per domani. “A causa della tragedia avvenuta oggi, domani, 24 giugno, sarà dichiarato giorno di lutto a Sebastopoli”.