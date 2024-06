Usa. La Corte Suprema conferma il divieto federale delle armi contro la violenza domestica

AgenPress – La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato venerdì una legge federale che rende reato il possesso di armi da parte di persone sottoposte a ordini restrittivi per violenza domestica, consegnando una vittoria all’amministrazione del presidente Joe Biden mentre i giudici hanno deciso di non ampliare ulteriormente la normativa. diritti sulle armi da fuoco dopo un’importante espansione nel 2022.

La sentenza 8-1, scritta dal giudice capo conservatore John Roberts, ha annullato la decisione di un tribunale di grado inferiore che abrogava la legge del 1994 in quanto violazione del diritto del Secondo Emendamento della Costituzione americana di “detenere e portare armi”. La legge è stata contestata da un uomo del Texas che è stato oggetto di un’ordinanza restrittiva per aver aggredito la sua ragazza in un parcheggio e in seguito aver minacciato di spararle.

La quinta corte d’appello degli Stati Uniti con sede a New Orleans aveva concluso che la misura non ha superato i severi test della Corte Suprema stabiliti nel 2022 che richiedevano che le leggi sulle armi fossero “coerenti con la tradizione storica della nazione di regolamentazione delle armi da fuoco” per conformarsi al Secondo Emendamento. Ma Roberts ha scritto che sin dalla fondazione della nazione, le leggi sulle armi da fuoco hanno preso di mira le persone che minacciano di danneggiare fisicamente gli altri.

“Quando un’ordinanza restrittiva contiene la constatazione che un individuo rappresenta una minaccia credibile per la sicurezza fisica di un partner intimo, a quell’individuo può – in linea con il Secondo Emendamento – essere vietato il possesso di armi da fuoco mentre l’ordine è in vigore”, ha scritto Roberts. L’amministrazione Biden ha difeso la legge ritenendola fondamentale per proteggere la sicurezza pubblica e le vittime di abusi, che spesso sono donne. “Nessuno che ha subito abusi dovrebbe preoccuparsi che il proprio aggressore riceva una pistola”, ha detto Biden, pubblicizzando il suo record sul controllo delle armi. “Come risultato della sentenza (di venerdì), i sopravvissuti alla violenza domestica e le loro famiglie potranno ancora contare su protezioni critiche, proprio come hanno fatto negli ultimi tre decenni.”

Il giudice conservatore Clarence Thomas, autore della sentenza del 2022 in un caso chiamato New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, era l’unico dissenziente.

“Non un singolo regolamento storico giustifica lo statuto in questione”, ha scritto Thomas, aggiungendo che “nell’interesse di garantire che il governo possa regolamentare un sottoinsieme della società, la decisione (di venerdì) mette a rischio i diritti del Secondo Emendamento di molti altri”.

Il caso ha coinvolto Zackey Rahimi, che si è dichiarato colpevole nel 2021 di possesso illegale di armi in violazione di questa legge mentre era soggetto a un ordine restrittivo. La polizia ha trovato una pistola e un fucile durante la perquisizione della residenza di Rahimi in relazione ad almeno cinque sparatorie, incluso l’uso di un fucile d’assalto per sparare contro la casa di un uomo a cui aveva venduto droga.

Un giudice federale aveva respinto la sfida del Secondo Emendamento di Rahimi e lo aveva condannato a più di sei anni di prigione prima che il caso arrivasse al 5° Circuito. La violazione di questa legge era punibile fino a 10 anni di carcere al momento dell’incriminazione di Rahimi, ma da allora la pena è stata portata a 15 anni.