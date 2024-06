Ucraina. Stato Maggiore: la Russia ha perso 533.090 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022

AgenPress – Le perdite in combattimento dell’esercito russo in Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 22 giugno 2024 ammontano a quasi 533.090 invasori, inclusi altri 1.110 soldati uccisi o feriti in azione nell’ultimo giorno.

Lo ha affermato lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook. I difensori ucraini hanno anche distrutto 8.009 carri armati nemici (+8 nell’ultimo giorno), 15.383 veicoli corazzati da combattimento (+11), 14.188 sistemi di artiglieria (+28), 1.106 sistemi di razzi a lancio multiplo, 861 sistemi di difesa aerea, 359 aerei, 326 elicotteri, 11.305 veicoli aerei senza pilota (+15), 2.302 missili da crociera (+4), 28 navi da guerra/cutter, 1 sottomarino, 19.204 veicoli a motore (+23) e 2.369 unità di equipaggiamento speciale (+2).