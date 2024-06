Ucraina. Gli attacchi russi danneggiano le infrastrutture energetiche in diverse regioni

AgenPress – Le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici e droni nella notte del 22 giugno, prendendo di mira le infrastrutture energetiche critiche in diverse regioni ucraine.

Il Ministero dell’Energia ucraino ha affermato che i sistemi di trasmissione dell’energia sono stati attaccati nelle regioni meridionali e occidentali dell’Ucraina, causando danni alle apparecchiature.

Nell’oblast di Zaporizhzhia, due lavoratori del settore energetico sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale a seguito dell’attacco, ha scritto sui social media l’operatore della rete Ukrenergo .

Nella regione di Leopoli, un missile russo ha colpito un impianto di infrastrutture energetiche provocando lo scoppio di un incendio, ha riferito il governatore Maksym Kozytskyi.

Nessuna informazione è stata immediatamente disponibile sull’entità dei danni nell’oblast di Leopoli. Sul posto sono attualmente presenti le squadre dei soccorsi per spegnere l’incendio.

In regioni orientali non specificate, le linee elettriche aeree sono state disconnesse per “diminuire il carico sull’impianto di generazione”, secondo il Ministero dell’Energia ucraino.

Le squadre di restauro stanno attualmente lavorando per valutare e riparare le infrastrutture danneggiate.

Altrove, nella città di Ivano-Frankivsk, sono state segnalate finestre rotte in un asilo e in un edificio residenziale, ha riferito il sindaco Ruslan Martsinkiv .

Sono state udite esplosioni nella città nordoccidentale di Lutsk, nell’oblast di Volyn, e nell’oblast di Vinnytsia intorno alle 4:45 ora locale, ha riferito Suspilne.

Secondo Suspilne, i residenti hanno anche riferito di aver sentito suoni di esplosioni intorno alle 5:30 ora locale nella città di Khmelnytskyi .

L’aeronautica militare ucraina ha avvertito della minaccia missilistica sulle regioni occidentali e centrali dell’Ucraina. Alle 4:50 ora locale, la Polonia ha annunciato di aver fatto decollare aerei militari per proteggere lo spazio aereo polacco durante l’attacco russo nell’Ucraina occidentale.

Negli ultimi mesi, la Russia ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture critiche dell’Ucraina in un rinnovato assalto alla rete energetica del Paese.

A seguito degli attacchi alle infrastrutture energetiche, l’Ucraina ha iniziato ad attuare chiusure progressive il 15 maggio, ma negli ultimi giorni queste sono aumentate notevolmente.