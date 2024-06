Santalucia (Presidente ANM): “Pronti ad altre forme di agitazione per fermare la Riforma Nordio”

AgenPress. “Se saranno necessarie altre forme di mobilitazione per rafforzare la comunicazione delle ragioni di contrarietà alla riforma Nordio, le faremo”.

Lo ha dichiarato Giuseppe Santalucia, presidente Associazione Nazionale Magistrati, intervenendo a “Il Punto G” condotto da Giuliano Guida Bardi sulla FM di radio Giornale Radio.

“La riforma Nordio indebolisce le guarentigie e le condizioni di indipendenza e autonomia dell’ordine giudiziario nel suo complesso. Non vediamo la necessità di toccare la Costituzione: vogliamo avere una magistratura assolutamente indipendente e autonoma”.

“Non migliora l’efficienza della giustizia e con i problemi della giustizia non c’entra nulla. Questo è evidente perché si muove su un piano costituzionale e non tocca nessuno degli equilibri necessari per migliorare la qualità del servizio. Il cittadino avrà solo ricadute negative”