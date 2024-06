La Cina potrebbe conquistare Taiwan senza sparare un colpo. Pena di morte per i separatisti irriducibili

AgenPress – L’esercito cinese potrebbe isolare Taiwan , paralizzare la sua economia e far soccombere l’isola democratica alla volontà del Partito comunista al potere di Pechino senza nemmeno sparare un colpo, avverte un importante think tank.

I timori che il Partito Comunista possa mantenere la sua promessa di prendere un giorno il controllo di Taiwan, se necessario con la forza, sono stati accresciuti negli ultimi anni dalle azioni sempre più bellicose del leader cinese Xi Jinping nei confronti dell’isola autogovernata.

Il rifiuto della Cina di condannare l’invasione russa dell’Ucraina non ha fatto altro che aumentare questi timori.

In uno scenario del genere, analisti e strateghi militari si concentrano da tempo su due opzioni chiave a disposizione della Cina: un’invasione su vasta scala o un blocco militare.

Ma un think tank di Washington, il Center for Strategic and International Studies (CSIS), avverte che esiste una terza via, che renderà molto più difficile per gli Stati Uniti e altre democrazie affini contrastarla: la quarantena.

Usando le tattiche della “zona grigia” – azioni appena al di sotto di quelli che potrebbero essere considerati atti di guerra – la Guardia Costiera cinese, la sua cosiddetta milizia marittima e varie forze di polizia e agenzie di sicurezza marittima potrebbero avviare una quarantena totale o parziale di Taiwan, possibilmente bloccandone l’accesso. ai suoi porti e impedendo a forniture vitali come l’energia di raggiungere i 23 milioni di persone dell’isola, afferma un rapporto appena pubblicato dal CSIS.

Le componenti navali, aeree e terrestri dell’Esercito popolare di liberazione (PLA), la più grande forza militare del mondo, potrebbero svolgere solo ruoli ausiliari e di supporto, scrivono gli autori Bonny Lin, Brian Hart, Matthew Funaiole, Samantha Lu e Truly Tinsley.

“La Cina ha aumentato significativamente la pressione su Taiwan negli ultimi anni, alimentando il timore che le tensioni possano sfociare in un vero e proprio conflitto. Molta attenzione è stata prestata alla minaccia di un’invasione, ma Pechino ha altre opzioni oltre all’invasione per costringere, punire o annettere Taiwan”, afferma il rapporto.

Al vertice sulla difesa del Dialogo Shangri-La a Singapore all’inizio di questo mese, il ministro della Difesa cinese, l’ammiraglio Dong Jun, ha avvertito coloro che sostengono qualsiasi mossa per l’indipendenza di Taiwan “finirà con l’autodistruzione”.

“Adotteremo azioni risolute per frenare l’indipendenza di Taiwan e assicurarci che un simile complotto non abbia mai successo”, ha detto Dong, parlando attraverso un traduttore, criticando le “forze esterne che interferiscono” per la vendita di armi e per avere “contatti ufficiali illegali” con Taiwan.

Il Partito Comunista cinese al potere rivendica l’isola come propria, nonostante non l’abbia mai controllata, e ha promesso di “riunificarsi” con essa, con la forza, se necessario.

La Cina ha minacciato di imporre la pena di morte in casi estremi ai separatisti indipendentisti “irriducibili” di Taiwan, un aumento della pressione anche se i tribunali cinesi non hanno giurisdizione sull’isola governata democraticamente.

La Cina, che considera Taiwan come un proprio territorio, non ha nascosto la sua antipatia nei confronti del presidente Lai Ching-te, entrato in carica il mese scorso, definendolo un “separatista”, e ha organizzato esercitazioni di guerra poco dopo il suo insediamento.

Taiwan si è lamentata di un modello di crescente pressione cinese da quando Lai ha vinto le elezioni a gennaio, comprese azioni militari in corso, sanzioni commerciali e pattugliamenti della guardia costiera attorno alle isole controllate da Taiwan, vicino alla Cina.

Le nuove linee guida affermano che i tribunali, i pubblici ministeri, gli organi di sicurezza pubblica e statale della Cina dovrebbero “punire severamente gli irriducibili dell’indipendenza di Taiwan per aver diviso il paese e incitato ai crimini di secessione in conformità con la legge, e difendere risolutamente la sovranità nazionale, l’unità e l’integrità territoriale”. agenzia di stampa statale Xinhua.

Le linee guida vengono emanate in conformità con le leggi già in vigore, inclusa la legge anti-successione del 2005, ha affermato Xinhua.

Questa legge fornisce alla Cina la base giuridica per un’azione militare contro Taiwan se dovesse separarsi o sembrasse sul punto di farlo.

Sun Ping, un funzionario del Ministero cinese della Pubblica Sicurezza, ha detto ai giornalisti a Pechino che la pena massima per il “crimine di secessione” è la pena di morte.

“La spada affilata delle azioni legali sarà sempre alta”, ha detto.

Non c’è stata alcuna risposta immediata da parte del governo di Taiwan. Un funzionario ha detto a Reuters che stanno ancora digerindo il contenuto delle nuove linee guida.

Le linee guida descrivono dettagliatamente ciò che è considerato un crimine degno di punizione, tra cui la promozione dell’ingresso di Taiwan nelle organizzazioni internazionali in cui lo stato è una condizione, gli “scambi ufficiali esterni” e la “soppressione” di partiti, gruppi e persone che promuovono la “riunificazione”.