Mes. Salvini: non lo ratificheremo mai, è follia europea. Giorgetti: Parlamento non in condizioni di approvarlo

AgenPress – “Il Mef non serve all’Italia è un’altra follia europea. L’Italia non ratificherà mai il fondo salvastati europeo”. Lo afferma il ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo salvini a margine della presentazione dell’accademia della sicurezza di Fs. “E’ un’altra follia europea. Se lo approvino loro se vogliono perché a noi non ci serve”.

“Il Parlamento non è nelle condizioni di approvarlo e non lo approva”, ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti. “Non ci sono molte speranze di ratificarlo. Diciamo a breve non è possibile, a lungo dipende se cambia, se migliora, se cambia natura come come abbiamo sempre chiesto”.

“Ieri per la prima volta il direttore del Mes Pierre Gramegna ha fatto delle riflessioni” sullo strumento, “recependo evidentemente anche delle critiche che abbiamo sempre fatto noi per cercare di cambiarlo e portarlo verso un utilizzo tipo un fondo sovrano europeo – ha spiegato Giorgetti -. Ad esempio per la difesa, evitando che magari i singoli stati nazionali si debbano indebitare o spendere a livello nazionale. La discussione è stata appena abbozzata e tra l’altro ho incontrato molte resistenze specialmente dai Paesi nordici”.

e i Paesi aderenti al Mes dicono prima ratificate e poi modifichiamo lo strumento “non se ne esce: è evidente che se richiedono prima la ratifica, diventa sostanzialmente impraticabile”.