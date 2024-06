Liguria. Giovanni Toti ai domiciliari dal 7 maggio, autorizzato dal Gip ad incontrare alcuni esponenti della maggioranza

AgenPress – Il gip di Genova Paola Faggioni, su parere positivo della procura, ha autorizzato il governatore Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio, ad avere alcuni incontri con esponenti politici nazionali e della sua maggioranza che non potranno durare più di tre ore e dovrebbero essere tre in tutto, in base alle “macro categorie” di politici indicate dal governatore. L’istanza era stata presentata due giorni fa dal suo legale Stefano Savi, al quale Toti aveva indicato alcuni componenti della sua giunta, i segretari dei partiti di maggioranza in consiglio regionale e i vertici del movimento nazionale (Noi moderati) di cui è ancora parte.

Sono nello specifico Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione, Giacomo Giampedrone, assessore all’Ambiente, Marco Scajola, assessore all’Urbanistica, Edoardo Rixi, viceministro e coordinatore regionale della Lega, Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, Matteo Rosso, deputato e coordinatore ligure di Fdi, Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente leader e deputato di Noi Moderati. I colloqui dovranno essere in presenza. Fuori dalla villa di Ameglia, dove il presidente è ai domiciliari, ci sarà la guardia di finanza a controllare. Non potrà partecipare la ex portavoce, e oggi in forza allo staff della Regione, Jessica Nicolini. Era stato chiesto il permesso anche per la giornalista ma già la procura aveva dato parere contrario. Gli incontri inizieranno a partire dalla settimana prossima.