G7: promuovere l’Inclusione e i Diritti delle Persone con Disabilità

AgenPress. La presidente del Comitato consultivo per le Pari Opportunità e le disabilità della Fondazione Insigniti OMRI, Eliana Tagliente, esprime pubblicamente il suo apprezzamento per l’impegno del Ministro Alessandra Locatelli a favore delle persone con disabilità.

Durante il recente G7 in Italia, il Ministro ha coordinato un Side Event per pianificare il primo G7 al mondo interamente dedicato alla disabilità, programmato in Umbria dal 14 al 16 ottobre. Questo evento storico, definito dal Ministro come un’occasione storica per intensificare gli sforzi internazionali sull’accessibilità universale, l’autonomia e l’inclusione lavorativa, culminerà nella Carta di Solfagnano.

Eliana Tagliente sottolinea l’importanza di questo momento storico, evidenziando come le criticità a lungo denunciate abbiano finalmente ottenuto l’attenzione globale necessaria, offrendo nuova speranza per un futuro più inclusivo ed equo per tutte le comunità.

Sapere che le criticità sempre denunciate hanno acquisito a livello mondiale la giusta attenzione dà finalmente speranza conclude Eliana Tagliente.