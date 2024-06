Borgonzoni: “Addio a Vera Slepoj, persona e professionista appassionata e competente”

AgenPress. “Dolore per la scomparsa della psicologa Vera Slepoj. La sua morte lascia un grande vuoto. Donna capace non solo nel mondo della psicologia, ma anche in quello delle relazioni umane, resterà nel cuore di tutti coloro i quali negli anni ne hanno potuto apprezzare il profilo di persona e professionista appassionata e competente, doti ampiamente dimostrate anche nel suo ruolo di membro del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo del MiC”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.