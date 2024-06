Multa Antitrust da 6 milioni di euro a DR per auto prodotte in Cina

FEDERCARROZZIERI: ENORMI DIFFICOLTA’ SUL FRONTE DI RICAMBI E INFORMAZIONI TECNICHE

AgenPress. La multa dell’Antitrust ha confermato purtroppo i gravi problemi riscontrati dalle carrozzerie italiane sul fronte dei pezzi di ricambio delle vetture a marchio Dr e Evo, che hanno causato un forte allungamento dei tempi di attesa per le riparazioni sul mercato italiano.

Lo afferma Federcarrozzieri, commentando la sanzione da 6 milioni di euro a Dr Automobiles S.r.l. e la sua controllata DR Service & Parts S.r.l. per pratiche commerciali scorrette.

“I problemi nell’approvvigionamento dei pezzi di ricambio di tali marchi ha investito tutto il comparto delle autocarrozzerie, con effetti a cascata sugli automobilisti, costretti a mesi di attesa per gli interventi sulle vetture incidentate – spiega il presidente Davide Galli – Problemi riscontrati anche sul fronte delle informazioni tecniche e della formazione degli operatori presso le officine, a causa di carenze da parte della casa madre. Criticità che stanno aumentando in Italia, come conseguenza dell’arrivo sul mercato di nuovi marchi automobilistici privi di storicità e di una adeguata rete di assistenza post-vendita” – conclude Galli.