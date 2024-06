Hallissey: redditi taxi ridicoli, subito GPS obbligatorio

AgenPress. 20mila euro al nord, 10mila al sud: i tassisti italiani dichiarano un reddito medio di 15.000 euro l’anno. Ora, cosa diranno i difensori di questa potente lobby che paralizza l’Italia? Superata la retorica, è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto: liberalizzazione totale del mercato. Non basta aumentare le licenze.

In attesa di aprire una colletta per supportare i “poveri tassisti”, iniziamo con l’installazione di un GPS. Magari si scopre che si riesce a migliorare la mobilità e perfino a ridurre l’evasione fiscale.

Servono sistemi intelligenti per ottenere una mobilità moderna, sistemi che consentano di tracciare i percorsi, come avviene per altri mezzi di trasporto pubblico, ad esempio i bus. Siamo sicuri che in questo caso, però, niente file perché, quando c’è da fare qualche riforma, non c’è mai nessuno.

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey-segretario Radicali Italiani.