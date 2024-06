Droni ucraini colpiscono la raffineria di petrolio Afipsky nella regione russa di Krasnodar

AgenPress – Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato incendi nella notte del 20 giugno nei depositi petroliferi nella Repubblica russa di Adygea e nell’oblast di Tambov, hanno affermato le autorità russe.

Secondo il ministero della Difesa russo, la difesa aerea ha abbattuto sei droni sulla Repubblica di Adygea nelle montagne del Caucaso, tre sull’oblast di Bryansk, tre sul territorio di Krasnodar, uno sull’oblast di Rostov, uno sull’oblast di Belgorod e uno sull’oblast di Oryol.

Murat Kumpilov, capo della Repubblica di Adygea, ha affermato che l’attacco dei droni ha provocato un incendio in un deposito petrolifero nel villaggio di Enyem. L’incendio ha coperto un’area di circa 400 metri quadrati ed è stato domato alle 6 del mattino, ora locale,.

Secondo il responsabile regionale Maksim Yegorov, dopo un’esplosione sul territorio del deposito petrolifero Platonovskaya nella regione di Tambov ha preso fuoco anche un serbatoio di petrolio.

“L’incidente sarebbe stato causato da un veicolo aereo senza pilota”, ha detto Yegorov.

Secondo quanto riferito, i rottami del drone sono stati rinvenuti anche nel distretto municipale di Pervomaisky.

I canali Telegram russi hanno condiviso video che mostrano depositi di petrolio in fiamme e fumo in aumento. Non sono state segnalate vittime.

Negli ultimi mesi, le forze ucraine hanno lanciato una serie di attacchi con droni volti a danneggiare l’industria petrolifera russa , i cui profitti alimentano gli sforzi bellici di Mosca .

I precedenti attacchi sono stati collegati all’agenzia di intelligence militare ucraina (HUR) o alle forze armate .

I droni gestiti dal Servizio di sicurezza ucraino (SBU) hanno colpito due depositi petroliferi nell’oblast russo di Rostov durante la notte del 18 giugno.

Nel complesso, la SBU ha effettuato con successo 20 attacchi contro impianti dell’industria petrolifera russa in varie regioni.