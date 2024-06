2° tappa del “Tour del sorriso”. 24ore di Tennis, Padel e Pickleball per costruire parchi giochi inclusivi

La seconda tappa si terrà presso il Circolo New Country Club Frascati. Tra le attrazioni dell’evento, musica dal vivo con il cantante sanremese Tiziano Orecchio

AgenPress. Per il secondo anno consecutivo, il Circolo New Country Club Frascati, ospita la seconda tappa del “Tour del Sorriso”, l’evento itinerante di Tennis, Padel e Pickleball, che si impegna a raccogliere fondi per la realizzazione di parchi inclusivi inclusivi nella capitale (il primo inaugurato a gennaio 2024 con i fondi raccolti nella prima edizione e allestito presso Parco Don Baldoni).

La prima tappa di sport solidale si è tenuta presso il Circolo Canottieri Roma il 21 aprile, ma come ogni anno il “Tour del Sorriso” continua il suo viaggio, arrivando nella perla dei Castelli Romani: Frascati. Anche quest’anno ad accogliere la manifestazione sportiva è il Circolo New Country Club Frascati che in occasione della sua 24 ore di tennis ha deciso di accogliere la seconda tappa del Tour del Sorriso, devolvendo tutte le quote di partecipazione al progetto solidale.

La manifestazione prevederà come sempre un torneo amichevole tra giocatori di tennis, padel e pickleball che iscrivendosi alla manifestazione, sosterranno il progetto con una donazione a partire da €20.

“Siamo felici che ogni anno i circoli di tennis con cui abbiamo collaborato nella precedente edizione, continuino a sostenere la nostra manifestazione. L’augurio è che possa essere di ispirazione per tante altre realtà sportive e che possa diventare un appuntamento annuale a cui non mancare. Affiancarsi a Teniamoci per Mano deve rappresentare per ogni realtà che ci incontra, una garanzia, una certezza, un tratto distintivo di autenticità e di impegno vero verso chiunque sta affrontando la sua battaglia, grande o piccola che sia” spiega Eduardo Quinto, Direttore Generale dell’Associazione Teniamoci per Mano Onlus.

“E’ per noi un piacere ospitare anche quest’anno il Tour del Sorriso all’interno della storica 24ore di Tennis del Circolo New Country Club Frascati. È una ricorrenza che è giunta alla sua 32esima edizione e che associata a questa causa così importante, la rende ancora più importante. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri soci che hanno risposto con grande partecipazione a questo evento che unisce lo sport e la solidarietà, così racconta Marcello Molinari, Direttore del Club.

L’evento sarà aperto a tutti, sportivi e non. La manifestazione comincerà alle ore 20.00 del 21 giugno e terminerà alle 20.00 del 22 giugno.

Programma

Venerdì 21 giugno

Ore 18.30: Musica dal vivo con il cantante sanremese Tiziano Orecchio

Ore 19.30: Accredito e ritiro Play Kit (T-Shirt e gadget Snauwaert) e aperitivo di buon inizio

Ore 20.00: Taglio del nastro e inaugurazione della manifestazione. Inizio tornei di Tennis, Padel e Pickleball

Ore 21.00: Pickleball in the night – torneo di doppio misto

Dalle 20.00 > Partite no limits (Tutta la notte)

Sabato 22 giugno

Ore 7.00: Cornetto time

Dalle ore 8.00: Inizio tornei di Tennis, Padel e Pickleball (all day)

Ore 20.00: Stop Game

Ore 20.15: Proclamazione della squadra vincitrice tra i nasini rossi e occhialoni blu e festa finale con musica e dj presso la piscina del club.

Per chi volesse fermarsi a cena è necessario prenotare al numero 333 4459960 (Cena 24h)

Come partecipare e come si svolgerà la manifestazione

Tutte le partite hanno la durata di 1h e per partecipare sarà necessario chiamare il numero 328 8876095/ 345 6390449 e prenotare il proprio slot per giocare singolarmente o insieme ai propri amici.

Per il tennis e padel, le partite sono strutturate come incontri di doppio, pertanto si prediligono squadre già formate, ma qualora l’iscritto non avesse il compagno o gli sfidanti, l’organizzazione si preoccuperà di trovargli un compagno di gioco.

Al momento dell’iscrizione si dovrà indicare il proprio livello tra principiante, intermedio, esperto o professionista. Questo per organizzare dei match che siano divertenti per i partecipanti e mantengano un livello competitivo.

Le coppie di giocatori saranno divise in due macro squadre: i nasini rossi e gli occhialoni blu che contribuiranno al punteggio in base ai games realizzati durante l’ora di gioco. Non si giocheranno set, ma solo i games nell’ arco dell’ora. Al termine della giornata solidale prevista per le ore 18:00, la squadra vincitrice sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di games. Ad ogni fine incontro i partecipanti dovranno comunicare il numero dei games totalizzati, che saranno poi riportati nel tabellone generale.

La quota di iscrizione al “torneo solidale” sarà a partire da 20 euro a persona.

Al welcome desk gli iscritti potranno ritirare il proprio kit da gioco che comprenderà la t-shirt della propria squadra e un gadget.

Hanno sostenuto l’evento il poliambulatorio “Biocontrol Anagnina”, lo stabilimento balneare “La Bonaccia”, Studio Dentistico Dott.ssa Maria Grazia Diaferia, Affida, Snauwaert e il Circolo New Country Club Frascati.