Previsioni Meteo del giorno 20 Giugno 2024. Temperature minime e massime in generale rialzo

AL CENTRO – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE – Cieli in prevalenza soleggiati sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia nel corso delle ore mattutine, qualche disturbo nuvoloso atteso sulla Sardegna. In serata e in nottata non sono attese variazioni con ancora tempo del tutto asciutto.