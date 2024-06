Autonomia differenziata. Zaia: “giornata storica, scritta una bella pagina di democrazia”

AgenPress – “È una giornata storica. All’alba di oggi si è scritta una bella pagina di democrazia approvando definitivamente anche alla Camera il Ddl Autonomia“.

Lo scrive su Facebook il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando l’aprovazione definitiva del ddl sull’autonomia differenziata.

“Ringrazio il Ministro Calderoli, che ha lavorato davvero molto, la premier Giorgia Meloni che ha mantenuto la parola, il vicepremier Matteo Salvini per aver sostenuto politicamente il progetto fin dai primordi, in tempi non facili, con la maggioranza. Un ringraziamento a chi ha lavorato nelle aule parlamentari, nelle sedi istituzionali, fra la nostra gente per far capire la portata di questo passo storico.