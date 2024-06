Autonomia, Cecchetti (Lega): “Da Forza Italia propaganda differenziata. Siano coerenti”

AgenPress. “Forza Italia sia coerente e la smetta di fare propaganda differenziata, di fatto prendendo in giro i cittadini. In tema di Autonomia il cortocircuito è più che mai evidente, visto che la posizione varia a seconda dei territori e della convenienza.

Mentre ci sono deputati calabresi che non partecipano al voto alla Camera e governatori del Mezzogiorno che rinnegano il programma del centrodestra, esponenti di Forza Italia in Lombardia si spendono sul territorio in maniera totalmente opposta, facendo i federalisti e promuovendo la corrente Forza Nord.

Un trasformismo vero e proprio che danneggia la credibilità del Governo, su un tema come l’Autonomia che è tra i cardini dell’azione dell’Esecutivo. Non si può avere due pesi e due misure a seconda dell’interlocutore, ma occorre essere coerenti e trasparenti, come la Lega è da sempre su questa battaglia storica.

Crediamo che questa riforma possa essere un’opportunità per tutto il Paese, valorizzando le eccellenze e riducendo i divari assicurando i servizi essenziali a beneficio di tutti i i cittadini. Noi diciamo no al trasformismo, che blocca il Paese e non gli permette di crescere”.

Così il coordinatore della Lega in Lombardia, il deputato Fabrizio Cecchetti.