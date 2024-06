Ucraina. Vereshchuk: “stiamo cercando i bambini deportati in tutta la Russia. Cambiati nomi e cognomi e anni di nascita”

AgenPress – I russi stanno modificando i dati personali dei bambini rapiti in Ucraina nei loro database e li stanno spostando per complicare la ricerca da parte ucraina.

Lo ha detto Iryna Vereshchuk, vice primo ministro e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina, in un commento a Ukrinform, commentando la ricerca dei bambini dell’orfanotrofio di Kherson rapiti dalla Russia.

“Cerchiamo bambini in tutta la Russia. Lì vengono cambiati i loro cognomi, nomi e anni di nascita, e vengono anche trasferiti. Non appena i russi vedono che sappiamo già dove sono i bambini ucraini, li trasferiscono immediatamente in altri luoghi. Allo stesso tempo, ringraziamo coloro che ci danno informazioni, grazie alle quali abbiamo l’opportunità di ritrovare i nostri figli”.

Vereshchuk ha sottolineato che la Federazione Russa “dirige la sua politica genocida proprio contro i bambini ucraini, ciò che è più prezioso per ogni nazione”.

Il vice primo ministro ha anche aggiunto che con la partecipazione delle organizzazioni internazionali è necessario esigere dalla Russia innanzitutto l’elenco dei bambini rapiti. Allo stesso tempo, secondo lei, la comunità internazionale dovrebbe applicare un meccanismo specifico per assicurare la Federazione Russa alla giustizia in caso di rifiuto di adempiere agli obblighi internazionali, in particolare sulla questione del ritorno dei bambini.

“Ci sono molte altre aree in cui possono essere imposte sanzioni economiche. Questa è l’unica ‘lingua’ che la Russia capirà. La comunità internazionale ha tutte le leve, perché i fondi della Russia sono all’estero, e anche le proprietà degli oligarchi sono all’estero”, ha affermato. sottolineato.

Alla vigilia della controffensiva ucraina a Kherson nell’ottobre 2022, i russi presero 46 bambini da un orfanotrofio locale. Finora sette bambini sono stati riportati in Ucraina e uno è morto.