Nato. Stoltenberg: la Cina dovrebbe pagare per il suo sostegno a Putin nella guerra contro l’Ucraina

AgenPress – “La Cina dovrebbe affrontare le conseguenze del sostegno alla guerra della Russia in Ucraina, se non cambia i suoi comportamenti.

Lo ha detto Jens Stoltenberg spiegando che Pechino “sta cercando di ottenere entrambe le cose” sostenendo lo sforzo bellico della Russia, cercando anche di mantenere rapporti con gli alleati europei. “Questo non può funzionare a lungo termine”, ha detto Stoltenberg alla BBC News durante una visita a Washington. Stoltenberg ha parlato anche delle armi nucleari e della spesa per la difesa.

I suoi commenti arrivano mentre la Russia non mostra alcun segno di allentamento della guerra contro l’Ucraina.

Il summit di pace tenutosi in Svizzera ha visto decine di nazioni impegnarsi a sostenere Kiev, ma la Russia l’ha definita una perdita di tempo e ha detto che avrebbe accettato i colloqui di pace solo se l’Ucraina si fosse sostanzialmente arresa e avesse ceduto i territori caduti in mano alle truppe russe.

Alla domanda su cosa potrebbero fare i membri della NATO riguardo al sostegno della Cina alla Russia, Stoltenberg ha affermato che è in corso una “conversazione” su possibili sanzioni.

Ha detto che la Cina “condivide molte tecnologie, [come] la microelettronica, che sono fondamentali per la Russia per costruire missili, armi che usano contro l’Ucraina”.

Ha aggiunto che “ad un certo punto, dovremmo considerare una sorta di costo economico se la Cina non cambia il suo comportamento”.

Pechino è già soggetta ad alcune sanzioni per il suo sostegno alla Russia: il mese scorso gli Stati Uniti hanno annunciato restrizioni che avrebbero preso di mira circa 20 aziende con sede in Cina e Hong Kong.

La Cina ha difeso i suoi affari con Mosca, affermando che non vende armi letali e che “gestisce con prudenza l’esportazione di prodotti a duplice uso in conformità con le leggi e i regolamenti”.

La Russia è diventata sempre più isolata sulla scena mondiale da quando ha lanciato la sua guerra su vasta scala con l’Ucraina nel 2022. Putin ha ripetutamente affermato che l’equilibrio di potere dell’Occidente sta cambiando e ha lavorato per rafforzare i legami con leader che la pensano allo stesso modo.

“La Russia in questo momento si sta allineando sempre di più con leader autoritari”, ha aggiunto Stoltenberg citando Iran, Pechino e Corea del Nord, che inviato proiettili di artiglieria alla Russia, e in cambio la Russia ha fornito tecnologia avanzata per i programmi missilistici e nucleari della Corea del Nord. “Quindi sta aiutando la Russia a condurre una guerra di aggressione contro l’Ucraina.”