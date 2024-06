Ucraina: il 53% degli adolescenti ucraini hanno comportamenti a rischio. Nuovo studio su rischio mine

AgenPress. Uno studio condotto dall’UNICEF e dal Rating Group sulla consapevolezza dei rischi legati agli ordigni esplosivi e sulle pratiche di comportamento sicuro tra i genitori e i bambini ucraini di età compresa tra i 10 e i 17 anni ha rivelato che i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni (62%) e gli adolescenti provenienti da aree rurali e da famiglie a basso reddito mostrano i comportamenti più rischiosi. Nonostante il 97% degli adolescenti intervistati dichiari di essere a conoscenza delle regole di sicurezza legate alle mine, i comportamenti a rischio rimangono prevalenti.

Lo studio, condotto dall’UNICEF e dalla società di ricerca Rating Group nell’ambito dell’assistenza umanitaria dell’Unione Europea (UE), si è svolto da marzo ad aprile 2024 in 27 aree contaminate da mine e ordigni inesplosi.

I risultati di quello che è lo studio più completo dell’Ucraina sulla consapevolezza e sul comportamento degli adolescenti e di chi se ne prende cura evidenziano una tendenza preoccupante: i ragazzi delle comunità contaminate dalle mine sono particolarmente inclini a comportamenti a rischio. I ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono i più propensi a manifestare comportamenti pericolosi legati agli ordigni esplosivi (EO). Sono più indipendenti, trascorrono più tempo fuori casa ed esplorano nuovi luoghi. Inoltre, gli adolescenti provenienti da aree rurali e da famiglie a basso reddito corrono un rischio maggiore di mettere in atto comportamenti pericolosi. Al contrario, le ragazze più grandi, con livelli di consapevolezza simili, tendono a seguire comportamenti più sicuri nei confronti degli ordigni esplosivi. In particolare, il 48% delle ragazze è a basso rischio, rispetto al 38% dei ragazzi. I bambini di età compresa tra i 10 e i 13 anni dimostrano il più alto livello di comportamento sicuro.

Oltre il 90% degli adolescenti intervistati ha riferito di essere stato informato sui rischi legati agli ordigni esplosivi. Gli adolescenti delle regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv, Kherson, Donetsk e parte della regione di Sumy hanno dimostrato il più alto livello di consapevolezza e conoscenza in materia di sicurezza delle mine. Al contrario, gli adolescenti delle aree contaminate delle regioni di Chernihiv, Kiev e Zhytomyr hanno mostrato livelli di consapevolezza inferiori, simili a quelli delle aree centrali “non contaminate”. La consapevolezza più bassa è stata riscontrata tra gli adolescenti delle regioni occidentali, dove la minaccia delle mine e degli ordigni inesplosi è minima.

Fattori chiave che influenzano il comportamento degli adolescenti:

Attività del tempo libero – I videogiochi, soprattutto gli sparatutto, riducono la percezione del rischio di ordigni esplosivi . Gli adolescenti che trascorrono molto tempo online o giocando al computer hanno maggiori probabilità di mettere in atto comportamenti a rischio. I ragazzi, in particolare, tendono spesso a giocare a questi giochi, che attenuano la loro percezione delle minacce della vita reale. Allo stesso tempo, gli adolescenti che trascorrono il tempo libero a casa con la famiglia, leggendo libri o guardando film, hanno meno probabilità di assumere comportamenti a rischio. Nonostante più dell’80% degli adolescenti sia a conoscenza delle aree pericolose, una percentuale significativa di quelli provenienti da regioni “contaminate” continua a trascorrere il proprio tempo libero in questi luoghi a rischio. I comportamenti ad alto rischio durante il tempo libero includono il trascorrere del tempo vicino a stagni, laghi, fiumi, ecc. (70%), nelle foreste e nei campi (70%), su o vicino a ponti e binari ferroviari, e in edifici distrutti e abbandonati (circa 50%), e su postazioni militari abbandonate o vicino ad attrezzature (30%).

. Gli adolescenti che trascorrono molto tempo online o giocando al computer hanno maggiori probabilità di mettere in atto comportamenti a rischio. I ragazzi, in particolare, tendono spesso a giocare a questi giochi, che attenuano la loro percezione delle minacce della vita reale. Allo stesso tempo, gli adolescenti che trascorrono il tempo libero a casa con la famiglia, leggendo libri o guardando film, hanno meno probabilità di assumere comportamenti a rischio. Nonostante più dell’80% degli adolescenti sia a conoscenza delle aree pericolose, una percentuale significativa di quelli provenienti da regioni “contaminate” continua a trascorrere il proprio tempo libero in questi luoghi a rischio. I comportamenti ad alto rischio durante il tempo libero includono il trascorrere del tempo vicino a stagni, laghi, fiumi, ecc. (70%), nelle foreste e nei campi (70%), su o vicino a ponti e binari ferroviari, e in edifici distrutti e abbandonati (circa 50%), e su postazioni militari abbandonate o vicino ad attrezzature (30%). Le attività di apprendimento – Le attività di sensibilizzazione e le lezioni in cui si utilizzano format edutainment contribuiscono a creare un comportamento sicuro . Gli adolescenti che hanno ricevuto informazioni sui rischi delle mine attraverso i cartoni animati e i fumetti dell’UNICEF hanno mostrato i livelli più alti di comportamenti sicuri. Ad esempio, il 59% degli adolescenti che hanno visto i cartoni animati e i libri di attività dell’UNICEF ha mostrato comportamenti a basso rischio, mentre solo il 9% ha mostrato comportamenti ad alto rischio.

. Gli adolescenti che hanno ricevuto informazioni sui rischi delle mine attraverso i cartoni animati e i fumetti dell’UNICEF hanno mostrato i livelli più alti di comportamenti sicuri. Ad esempio, il 59% degli adolescenti che hanno visto i cartoni animati e i libri di attività dell’UNICEF ha mostrato comportamenti a basso rischio, mentre solo il 9% ha mostrato comportamenti ad alto rischio. Coinvolgimento dei genitori – Gli adolescenti i cui genitori hanno discusso ripetutamente con loro dei rischi legati alle mine hanno mostrato comportamenti più sicuri (50%), rispetto a quelli i cui genitori hanno discusso raramente (32%) o mai (31%) di questi temi. Ciò evidenzia il ruolo fondamentale dell’impegno dei genitori nel promuovere comportamenti sicuri tra gli adolescenti.

Gli adolescenti i cui genitori hanno discusso ripetutamente con loro dei rischi legati alle mine hanno mostrato comportamenti più sicuri (50%), rispetto a quelli i cui genitori hanno discusso raramente (32%) o mai (31%) di questi temi. Ciò evidenzia il ruolo fondamentale dell’impegno dei genitori nel promuovere comportamenti sicuri tra gli adolescenti. Miti sulle mine che influenzano la percezione di un comportamento sicuro – Secondo la fase qualitativa dello studio, una percentuale significativa di adolescenti crede in miti comuni sugli ordigni esplosivi. Tra questi, l’idea errata che l’uso di un telefono cellulare vicino a una mina possa innescarne la detonazione, che un ordigno esplosivo diventi inerte dopo essere rimasto nel terreno per diversi anni, che sia sicuro toccare gli ordigni inesplosi o le mine detonate e avvicinarsi alle mine anticarro, e che le mine possano essere toccate con cautela se i genieri hanno già rimosso il tritolo.

Lo studio dimostra che le istituzioni scolastiche e i genitori sono le fonti principali di formazione sul rischio di ordigni esplosivi per gli adolescenti. I bambini delle aree contaminate ricevono queste informazioni principalmente attraverso gli insegnanti, i genitori, gli operatori dei servizi di emergenza dello Stato, i militari e la polizia. Mentre i bambini più piccoli hanno maggiori probabilità di apprendere le informazioni sugli ordigni esplosivi a scuola, dai genitori o dai cartoni animati, i più grandi tendono a ricevere informazioni dai social media, dai siti web, dalle squadre di soccorso e dalle forze armate.

Oltre l’80% dei giovani ucraini è in grado di identificare gli esplosivi. Gli adolescenti sono anche più informati (67%) dei loro genitori (42%) sul numero da chiamare (101) se vedono un oggetto pericoloso. È emerso che i bambini più piccoli conoscono meglio questo numero.

Tuttavia, quando si tratta di segnali di avvertimento della minaccia di ordigni esplosivi nelle vicinanze, solo il 55% degli adolescenti delle aree contaminate riconosce il nastro bianco e rosso come un segnale di pericolo per le mine, mentre gli altri non lo associano a questa minaccia, ritenendolo un avvertimento e un divieto di passaggio.

Informazioni aggiuntive:

Dal 2023 al 2024, insieme al Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina, al Ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina e al Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina, l’UNICEF ha fornito informazioni sulla sicurezza dalle mine a oltre 8.000.000 di ucraini, coinvolgendo 1.500.000 milioni di bambini e 500.000 di persone che si prendono cura di loro in attività sulle regole della sicurezza legate alle mine. I bambini, gli adolescenti, i giovani e le persone che si prendono cura di loro in tutta l’Ucraina stanno imparando le regole salvavita attraverso campagne di cambiamento di comportamento, attività interattive di coinvolgimento della comunità e progetti speciali, come le classi di sicurezza mobili, i cartoni animati e i fumetti con Patron il Cane. L’UNICEF ha anche lanciato uno speciale corso online per insegnanti, soccorritori e forze di polizia su come trasmettere messaggi di Educazione al rischio da ordigni esplosivi efficaci a bambini e ragazzi.