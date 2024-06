Svizzera. Viola Amherd: far sedere al tavolo di pace anche Putin. “Faremo una deroga all’arresto

AgenPress – Il governo svizzero intende discutere i risultati del vertice mondiale sulla pace con i paesi che non hanno partecipato, tra cui Russia e Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis.

Il 15 e 16 giugno la Svizzera ha ospitato il primo vertice di pace per l’Ucraina, al quale hanno partecipato circa 100 Paesi e organizzazioni. La Russia non è stata invitata a partecipare, mentre la Cina ha rifiutato l’invito.

“Abbiamo un’ambasciata operativa a Mosca e ogni due settimane comunichiamo con il ministro degli affari esteri russo e abbiamo anche intenzione di discutere i risultati di questa conferenza con la Russia”, ha detto Cassis in una conferenza stampa dopo il vertice.

Il ministro ha spiegato che la Svizzera intende discutere i risultati anche con altri paesi “alle cui porte abbiamo bussato, ma non sono venuti, come ad esempio la Cina”.

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere autorizzato a partecipare a un potenziale secondo vertice di pace globale nonostante il mandato d’arresto emesso contro di lui dalla Corte penale internazionale (Cpi), ha detto ieri sera la presidente svizzera Viola Amherd.

Alla domanda dei giornalisti se la Svizzera sarebbe obbligata ad arrestare Putin, la Amherd ha risposto che si possono concordare eccezioni affinché lo zar partecipi di persona. “Se la presenza di Putin è necessaria per tenere la conferenza, allora si può fare un’eccezione: nel caso dei negoziati di pace in Ucraina con la Russia, questa può essere un’eccezione”, ha detto la presidente svizzera aggiungendo che “una decisione dovrebbe essere adottata dal governo” elvetico.

“Se Vladimir Putin dovesse venire in Svizzera per un vertice di pace potremmo derogare alle obbligazioni dello Statuto di Roma e non arrestarlo: la nostra legge lo permetterebbe, ma dovremmo comunque interfacciarci con la Corte penale internazionale”, aveva detto Cassis aggiungendo che è “certamente possibile” che il prossimo vertice di pace sull’Ucraina si possa tenere “prima di novembre”, ovvero prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Il ministro svizzero ha precisato però che dipende dal tipo di lavoro che si farà adesso nei gruppi annunciati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Svizzera si è detta ad ogni modo “disponibile” a continuare il lavoro per la pace.

L’Ufficio presidenziale dell’Ucraina ha affermato che i partecipanti alla conferenza mirano a formulare un piano di pace congiunto che sarà presentato al rappresentante russo nel corso di un secondo vertice.

La leadership svizzera aveva precedentemente affermato che un processo di pace senza la partecipazione della Russia è “inconcepibile” e che al presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere permesso di visitare la Svizzera per il secondo vertice nonostante il mandato di arresto della Corte penale internazionale (CPI).

La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Putin e la funzionaria russa Maria Lvova-Belova nel marzo 2023 per le deportazioni forzate di bambini ucraini.

Non è chiaro se la Russia sarebbe interessata a partecipare al futuro vertice. Ha ripetutamente liquidato la conferenza inaugurale come inutile e ha affermato che non avrebbe partecipato anche se invitata.

Parlando il giorno prima del vertice, Putin ha esposto le proprie condizioni per i colloqui di pace, vale a dire il completo ritiro dell’Ucraina dalle oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, compresi i territori attualmente detenuti dall’Ucraina. Kiev ha rifiutato questo ultimatum.

A sua volta, l’Ucraina ha cercato di coinvolgere la Cina nel vertice di pace, ma Pechino ha respinto l’invito, affermando che le condizioni per la partecipazione non erano soddisfatte. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che molto probabilmente la Cina ha rifiutato l’invito su richiesta del Cremlino.

Pechino ha invece esercitato pressioni per un proprio piano di pace alternativo , presentato per la prima volta da Cina e Brasile a maggio e chiedendo una conferenza riconosciuta sia dall’Ucraina che dalla Russia.