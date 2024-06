Liguria. Giovanni Toti chiede di incontrare alcuni politici per discutere le politiche regionali che il Consiglio regionale dovrà portare avanti

AgenPress – Giovanni Toti vuole incontrare cinque o sei i nomi dei politici, “tutti con un ruolo politico e non amministrativo” ha detto il legale Stefano Savi. L’istanza verrà depositata al giudice nelle prossime ore. Sul tavolo, assicura, “non c’è il tema delle dimissioni. Sarà un giro di informazioni doverose per tenersi informato anche per le decisioni future. Potrebbero essere incontri anche collegiali. Intanto chiediamo di incontrare gli esponenti locali”. Si tratterà, in prima battuta, degli esponenti locali dei partiti della sua maggioranza. “Se di persona o in collegamento video lo deciderà il giudice”.

Se il gip Faggioni desse parere positivo al summit politico chiesto da Giovanni Toti, summit che dovrebbe avvenire di persona o da remoto nella casa di Ameglia dove il governatore ha già visto (con il permesso del gip) Giacomo Giampedrone, Toti potrebbe incontrare i leader regionali dei partiti, quindi Matteo Rosso, Edoardo Rixi e Carlo Bagnasco. Probabilmente anche Ilaria Cavo e forse anche i componenti della giunta guidata oggi da Alessandro Piana. Incontri, questi che vengono definiti ‘indispensabili’ per definire le politiche regionali che il Consiglio regionale dovrà portare avanti.