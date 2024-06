Cremlino. Putin visiterà la Corea del Nord e Vietnam. Stoltenberg: dipende dai dittatori di tutto il mondo

AgenPress – Vladimir Putin sarà in visita in Corea del Nord il 18 e 19 giugno e successivamente in Vietnam. Lo annuncia il Cremlino.

La Russia e la Corea del Nord stanno lavorando a un trattato di partnership strategica che potrebbe essere firmato durante la visita del presidente russo Vladimir Putin a Pyongyang, in programma martedì e mercoledì, ha detto il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov. I due Paesi hanno approcci “vicini o identici ai problemi della politica estera”, ha aggiunto il consigliere, annunciando che Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un faranno insieme dichiarazioni ai giornalisti dopo il loro incontro.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg commentando la visita di Putin ha detto che Putin “dipende” dai dittatori.

La visita di Putin a Pyongyang dimostra “quanto il presidente russo e Mosca siano ora dipendenti dello sforzo bellico russo sono la Corea del Nord, l’Iran e la Cina”, ha sottolineato Stoltenberg precisando che “la Russia sta violando le sanzioni contro la Corea del Nord. Il flusso di armi continua. Li vediamo caricare treni e poi attraversare il confine tra Corea del Nord e Russia”.