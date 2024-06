Bankitalia, Codacons: bene richiamo su rimborsi

AgenPress. Bene per il Codacons il richiamo di Bankitalia a banche, Poste e istituti finanziari per i problemi riscontrati dagli utenti nei pagamenti online e pratiche di rimborso.

“Da tempo il Codacons aveva sollevato la questione degli ostacoli che incontrano i consumatori quando devono richiedere alla propria banca o al gestore di una carta di credito rimborsi per pagamenti digitali errati o fraudolenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un problema che si è accentuato negli ultimi anni col crescere delle truffe online e nel settore dell’e-commerce, che portano a transazioni non autorizzate e a veri e propri furti sui conti correnti. In questi casi l’utente deve avviare un iter lungo e tortuoso per ottenere i rimborsi che spesso porta i cittadini a desistere dalle richieste, subendo così oltre al danno la beffa”.

“Per questo riteniamo importante il richiamo di Bankitalia, che deve però portare ad un reale e deciso taglio nei tempi di rimborso e ad una semplificazione delle procedure in favore degli utenti” – conclude Rienzi.