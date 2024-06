Svizzera. Zele

AgenPress – “Un mondo unito è un mondo di pace, un mondo che sa fare la cosa giusta. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questa giornata: ogni leader, tutti i team e i consulenti dei leader, tutti i paesi. La nostra unità qui dimostra che l’idea stessa di diritto internazionale rimane viva ed efficace”.

Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un post su Telegram.

L’Ucraina presenterà un piano d’azione alla Russia in un secondo vertice di pace una volta decisa la formula di pace, ha dichiarato il presidente.

Intervenendo alla riunione plenaria del vertice , Zelensky ha detto che la Russia non è interessata alla pace e che i partecipanti al vertice dovrebbero decidere insieme come raggiungere la pace “in modo veramente duraturo” secondo la Carta delle Nazioni Unite.

“Quando il piano d’azione sarà sul tavolo, concordato da tutti e trasparente per i popoli, allora sarà comunicato ai rappresentanti della Russia. In modo che al secondo vertice di pace si possa stabilire la vera fine della guerra”.

Oltre 100 rappresentanti di paesi e organizzazioni internazionali partecipano al vertice per la pace che si tiene nella località di villeggiatura di Burgenstock, nei pressi di Lucerna. Kiev spera di sviluppare un nuovo piano di pace congiunto basato sulla proposta di pace in 10 punti di Zelensky, sebbene sia aperta alle opinioni di altri paesi.

“I nostri obiettivi più importanti per questo fine settimana sono ispirare un processo che porti a un quadro per una pace globale, giusta e duratura per l’Ucraina basata sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato la presidente svizzera Viola Amherd, parlando davanti al leader ucraino. Ha aggiunto che un processo di pace che non includa la Russia è “inconcepibile”.

Zelensky ha detto che la Russia non è stata invitata al vertice perché Mosca non è interessata alla pace. Mentre uno degli elementi chiave della formula di pace è il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino, il presidente ha invece affermato che il vertice si concentrerà su tre diversi punti: sicurezza nucleare, sicurezza alimentare e liberazione di prigionieri e deportati.

“Ci concentreremo su questi punti iniziali della formula di pace e, lavorando su di essi, potremo raggiungere un accordo e creare un piano d’azione per ciascun punto della formula di pace”.

Zelensky ha osservato che il vertice dimostrerà che la pace e la sicurezza sono possibili e fornirà un “vero piano” per garantire che ogni passo verso la pace funzioni.

Lui ha sottolineato che le regole della Carta delle Nazioni Unite dovrebbero essere applicate e che Kiev e i partecipanti al vertice devono decidere come i paesi coopereranno e chi sarà co-leader per attuare il piano d’azione.