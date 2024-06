Svizzera. Kamala Harris: 1,5 mld di dollari all’Ucraina per il settore energetico ed emergenza sanitaria

AgenPress – La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris , ha annunciato aiuti per oltre 1,5 miliardi di dollari (1,2 miliardi di sterline), in parte per il settore energetico dell’Ucraina e la sua situazione umanitaria a seguito dell’invasione su vasta scala della Russia.

L’importo di 1,5 miliardi di dollari include 500 milioni di dollari (395 milioni di sterline) in nuovi finanziamenti per l’assistenza energetica e il reindirizzamento di 324 milioni di dollari (256 milioni di sterline) di fondi precedentemente annunciati verso la riparazione di infrastrutture energetiche di emergenza e altre esigenze in Ucraina, ha affermato l’ufficio del vicepresidente .

In una dichiarazione, l’ufficio di Harris ha dichiarato:

Questi sforzi aiuteranno l’Ucraina a rispondere agli ultimi attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine sostenendo la riparazione e il ripristino, migliorando la resilienza dell’Ucraina alle interruzioni della fornitura energetica e gettando le basi per riparare ed espandere il sistema energetico ucraino.

Ha anche annunciato più di 379 milioni di dollari (300 milioni di sterline) in assistenza umanitaria da parte del Dipartimento di Stato e dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale per aiutare i rifugiati e altre persone colpite dalla guerra.

Il denaro serve a coprire l’assistenza alimentare, i servizi sanitari, l’alloggio e i servizi idrici e igienico-sanitari per milioni di ucraini.

Harris, che trascorrerà meno di 24 ore al raduno a Lucerna, in Svizzera, sostituirà il presidente Joe Biden durante l’evento.