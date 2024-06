Londra. Re Carlo apre la parata di ‘Trooping the Colour’. C’è anche Kate con William e i figli

AgenPress – Al via nel cuore a Londra alla parata di Trooping the Colour, evento clou dell’odierna celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III che è tornato all’attività pubblica da oltre un mese sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro diagnosticagli a inizio anno, guida il corteo in carrozza con la regina Camilla (e non a cavallo, quest’anno). Mentre in un’altra carrozza, spicca la presenza della principessa di Galles, Kate, con Willam e i tre figli, che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia.

Ieri Kate aveva dichiarato in un comunicato : “Non vedo l’ora di partecipare alla parata del compleanno del re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate, ma sapendo allo stesso tempo che non sarò fuori dal pericolo ancora. “Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l’incertezza.

“Prendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo tanto necessario per guarire.”

I Principi di Galles hanno detto che sta facendo “buoni progressi” ma “ci sono giorni buoni e giorni brutti”. “In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene”. Ha aggiunto che il suo trattamento durerà “ancora per qualche mese”.

Un portavoce di Buckingham Palace ha detto: “Sua Maestà è felice che la principessa possa partecipare agli eventi di domani e attende con impazienza tutti gli eventi della giornata”.

Alle 11 precise, re Carlo è giunto nel quadrante dove sono schierati in suo onore gli immancabili reparti della Royal Guard, con le giubbe rosse e gli alti colbacchi di pelo d’orso, per passarli in rassegna a piedi sulle note dell’inno nazionale God Save the King La festa ufficiale del compleanno pubblico dei sovrani britannici si svolge a giugno per consuetudine sin dalla fine del 1700, anche se le date di nascita sono diverse (Carlo compirà 76 anni a novembre).

In occasione della celebrazione vengono annunciate una serie di decorazioni (i cosiddetti Birthday Honours) che quest’anno vanno fra gli altri – con onorificenze fino al cavalierato che dà diritto al titolo di sir o di dame – a figure pubbliche quali Alan Bates (protagonista della denuncia di un clamoroso scandalo alle Poste britanniche), all’attrice Imelda Staunton, alla stilista Anya Hindmarch o all’artista Tracey Emin. Nonché a sportivi come il ciclista inglese Mark Cavendish, gli ex calciatori e allenatori scozzesi Graeme Souness e Ally McCoist, o la calciatrice inglese Karen Carney. Insignito pure l’ex premier laburista Gordon Brown.