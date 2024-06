Croce Rossa Italiana, Schillaci: Da 160 anni al fianco dei più vulnerabili

AgenPress. “Da 160 anni le donne e gli uomini della Croce Rossa Italiana danno un supporto prezioso al Servizio Sanitario Nazionale, nelle situazioni emergenziali come in quelle ordinarie. Oggi celebriamo una storia fatta di coraggio, solidarietà e vicinanza ai più vulnerabili. Con il vostro impegno testimoniate che ognuno di noi può dare un contributo fondamentale per costruire una società più giusta e inclusiva”.

Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione del 160esimo anniversario della Croce Rossa Italiana.