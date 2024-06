AgenPress – Il mondo è “inammissibilmente vicino al punto di non ritorno” e rischia una “tragedia” a causa “dell’egoismo e dell’arroganza dei Paesi occidentali”, che parlano della necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia senza considerare che essa “è in possesso di uno dei più grandi arsenali nucleari del mondo”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando al ministero degli Esteri.

Il congelamento dei capitali russi in Occidente è “un furto” che non rimarrà impunito. Se l’Europa vuole rimanere uno dei centri indipendenti di sviluppo del mondo, deve avere buone relazioni con la Russia, e Mosca è pronta per questo.

Putin ritiene che il messianismo aggressivo degli Stati Uniti, fiduciosi nella propria scelta, stia impedendo la stabilizzazione delle relazioni internazionali.

“Per quanto riguarda gli stessi Stati Uniti, i tentativi incessanti delle élite liberal-globaliste che oggi vi governano di diffondere la loro ideologia in tutto il mondo con ogni mezzo, di mantenere il loro status imperiale, il loro dominio non fanno altro che impoverire sempre più il paese, portandolo al degrado , ed entrare in chiara contraddizione con i veri interessi del popolo americano”, ha detto.

Secondo Putin, “se non fosse stato per questo percorso senza uscita di messianismo aggressivo, implicato nella fede nella propria scelta ed esclusività, le relazioni internazionali si sarebbero stabilizzate molto tempo fa”.

Nella stessa riunione ha espresso la fiducia che l’Europa ha bisogno di buone relazioni con la Russia se vuole rimanere uno dei centri indipendenti dello sviluppo mondiale, e ha aggiunto che la Russia è pronta a stabilire buone relazioni.

Le dichiarazioni occidentali sulle intenzioni della Russia di attaccare l’Europa sono una giustificazione per la corsa agli armamenti, ha aggiunto Putin.

“Attualmente i rapporti della Russia con l’UE e con alcuni stati europei si sono deteriorati. L’ho sottolineato più volte, non per colpa nostra, la campagna di propaganda anti-russa, alla quale partecipano personaggi europei di altissimo livello , è accompagnato dalla speculazione secondo cui la Russia attaccherà l’Europa… Questa è un’assoluta sciocchezza. È solo una giustificazione per la corsa agli armamenti”, ha detto Putin in un incontro con la leadership del Ministero degli Esteri russo.

Putin ha sottolineato che “il pericolo per l’Europa non viene dalla Russia, la principale minaccia per gli europei è la dipendenza critica e sempre crescente, ormai totale, dagli Stati Uniti nella sfera militare, politica, tecnologica, ideologica e dell’informazione”.

“L’Europa viene sempre più spinta ai margini dello sviluppo economico globale, immersa nel caos della migrazione e di altri problemi urgenti, privata della soggettività internazionale e dell’identità culturale. A volte sembra che i politici europei al potere e i rappresentanti della burocrazia europea ne abbiano sempre più paura perdere il favore di Washington piuttosto che perdere la fiducia del loro stesso popolo, dei nostri stessi cittadini”, ha affermato il presidente russo.

Il mondo è arrivato vicino al punto di non ritorno a causa dell’egoismo dell’Occidente, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

“Alla fine, l’egoismo e l’arroganza degli Stati occidentali hanno portato all’attuale situazione estremamente pericolosa. Siamo arrivati ​​inaccettabilmente vicini al punto di non ritorno”, ha detto Putin venerdì in un incontro con la leadership del Ministero degli Esteri russo.

“Gli appelli a infliggere una sconfitta strategica alla Russia, che possiede il più grande arsenale di armi nucleari, dimostrano l’estremo avventurismo dei politici occidentali. Essi non comprendono la portata della minaccia che essi stessi creano, o sono semplicemente ossessionati dalla fede in essa la loro impunità e la loro esclusività, entrambe possono provocare una tragedia”, ha affermato Putin.

“È stata Washington che ha minato la stabilità strategica e ha annunciato il ritiro unilaterale dal Trattato sui missili antibalistici, l’eliminazione dei missili a raggio intermedio e corto, nei cieli aperti”, ha detto il presidente.

“Gli Stati Uniti, insieme ai loro satelliti NATO, hanno distrutto il sistema decennale di misure di rafforzamento della fiducia e di controllo degli armamenti nello spazio europeo”.