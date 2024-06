L’assurda proposta di pace di Putin. Ritiro truppe ucraine da 4 regioni e rinuncia Ucraina a adesione Nato

La dichiarazione di Putin che definisce le condizioni del cessate il fuoco arriva mentre i leader di 90 paesi si preparano a incontrarsi in Svizzera sabato per discutere i percorsi verso la pace in Ucraina – un vertice a cui la Russia non è stata invitata.

Volodymyr Zelensky afferma da tempo che l’Ucraina non negozierà con Mosca finché le forze russe non lasceranno tutto il territorio ucraino, compresa la Crimea.

AgenPress – Vladimir Putin ha affermato che l’Ucraina dovrebbe ritirare le truppe dai territori che la Russia sostiene di aver annesso prima che possa iniziare un cessate il fuoco – una proposta che il presidente ucraino ha definito un “ultimatum” in stile Hitler.

Venerdì, parlando a un incontro degli ambasciatori russi a Mosca, Putin ha invitato il governo ucraino a ritirarsi da quattro regioni parzialmente occupate dalla Russia: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Ha anche detto che l’Ucraina dovrebbe ufficialmente rinunciare ai suoi sforzi per aderire all’alleanza militare della Nato affinché l’avanzata russa possa essere fermata.

Le capitali regionali di Kherson e Zaporizhzhia sono ancora in mano ucraina, il che significa che Putin chiede all’Ucraina di cedere aree di territorio sotto il suo controllo come precondizione per i negoziati.

“Non appena Kiev dichiarerà di essere pronta per una tale decisione… un ordine di cessare il fuoco e di avviare i negoziati seguirà immediatamente da parte nostra, letteralmente nello stesso minuto”, ha aggiunto. “Oggi facciamo una proposta reale di pace, stiamo parlando non del congelamento del conflitto ma della sua cessazione totale”.

“Noi esortiamo a voltare la tragica pagina della Storia e ripristinare gradualmente le relazioni con l’Ucraina e l’Europa”, ha aggiunto. Se l’Occidente e l’Ucraina rifiuteranno, ha avvertito Putin, si assumeranno la “responsabilità della continuazione dello spargimento di sangue”.

Putin ha dichiarato che per mettere fine all’aggressione militare contro l’Ucraina, Mosca chiede che questa abbia “uno status neutrale, non allineato”, e non abbia armi nucleari.

Il presidente russo chiede anche quelle che definisce “smilitarizzazione e denazificazione” dell’Ucraina. Kiev ha rinunciato alle armi nucleari nel 1994 con il Memorandum di Budapest con cui Russia, Usa e Gran Bretagna si erano impegnate a garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina. “Naturalmente, i diritti, le libertà e gli interessi dei cittadini di lingua russa in Ucraina devono essere pienamente garantiti, le nuove realtà territoriali, lo status delle repubbliche di Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia come soggetti della Federazione Russa devono essere riconosciute”, ha dichiarato ancora Putin secondo Ria Novosti sostenendo che “queste disposizioni basilari e fondamentali dovranno essere registrate sotto forma di accordi internazionali fondamentali” e che “naturalmente ciò implica anche l’abolizione di tutte le sanzioni occidentali contro la Russia”.

Putin ha criticato la conferenza di pace sull’Ucraina in programma da domani in Svizzera definendola “un altro trucco che mira a distogliere l’attenzione di tutti dalle cause della crisi ucraina” e “per dare ancora una volta un’apparenza di legittimità alle attuali autorità ucraine”.

“Evidentemente l’Occidente non ha abbandonato l’idea di formare una sorta di coalizione internazionale antirussa e di dare l’impressione di esercitare pressioni sulla Russia”.

“Non ci sono nuove ‘proposte di pace’ dalla Russia”, afferma su X il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak commentando le condizioni. “Naturalmente non vi è alcuna novità, nessuna reale proposta di pace e nessun desiderio di porre fine alla guerra. Ma c’è il desiderio di non pagare per questa guerra e di continuarla in nuove forme. E’ tutta una farsa. Perciò – ancora una volta – liberatevi delle illusioni e smettetela di prendere sul serio le ‘proposte della Russia’ che offendono il buon senso”.

“L’entità Putin ha espresso solo lo ‘standard dell’aggressore’, che è già stato ascoltato molte volte”, ha sottolineato Podolyak. “Il suo contenuto è piuttosto specifico, altamente offensivo per il diritto internazionale e parla in modo assolutamente eloquente dell’incapacità dell’attuale leadership russa di valutare adeguatamente la realtà. Punto per punto, la “proposta della Rf (Federazione russa)” si presenta così:

1) Dateci i vostri territori;

2) Rinunciate alla vostra sovranità e soggettività;

3) Rimanete senza protezione (nessuna appartenenza ad alleanze);

4) Togliere (insieme ai Paesi occidentali) tutte le sanzioni in toto e immediatamente in modo da poter riempire la nostra economia militarizzata e fare maggiori investimenti in provocazioni informative in tutto il mondo.

5) Risolviamo urgentemente il ‘non fallimento della Russia’ a spese dell’Ucraina”, ha affermato il consigliere ucraino.

Zelensky ha detto che “questi messaggi sono messaggi di ultimatum. È la stessa cosa che fece Hitler, quando disse ‘datemi una parte della Cecoslovacchia e finirà qui'”.

Anche il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha respinto le richieste russe, affermando: “Putin ha occupato illegalmente il territorio sovrano ucraino.

“Non è nella posizione di dettare all’Ucraina cosa deve fare per raggiungere la pace”.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato che la proposta di Putin “non è stata fatta in buona fede”.

L’analista russa Tatiana Stanovaya ha affermato che il piano di Putin è un insieme di richieste “massimaliste” che non offrono concessioni, programmate per svalutare la conferenza di pace prima del suo inizio.

Zelenskyj parteciperà al vertice di sabato vicino al Lago dei Quattro Cantoni, dove spera di dimostrare di godere ancora di un ampio sostegno internazionale.

Il governo svizzero ha affermato che lo scopo del vertice è “fornire un forum in cui i leader mondiali discutano i percorsi verso una pace giusta e duratura in Ucraina, sulla base del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”.

Circa 325 miliardi di dollari (256 miliardi di sterline) di asset sono stati congelati dai paesi del G7, insieme all’UE, in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Il monte asset sta generando circa 3 miliardi di dollari all’anno di interessi.

Secondo il piano del G7, questi 3 miliardi di dollari serviranno a ripagare gli interessi annuali su un prestito di 50 miliardi di dollari concesso agli ucraini, contratto sui mercati internazionali.

Il denaro non dovrebbe arrivare prima della fine dell’anno, ma è visto come una soluzione a lungo termine per sostenere lo sforzo bellico e l’economia dell’Ucraina.

A margine del vertice del G7, gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno anche firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza della durata di 10 anni, salutato da Kiev come “storico”.